Olise rozchwytywany przez gigantów. Oto stanowisko Bayernu

Michael Olise był latem tematem wielu transferowych plotek. Było głośno m.in. o przeprowadzce do Realu Madryt. Stanowisko ws. przyszłości piłkarza zajął Bayern Monachium. W klubie nie myślą o jego sprzedaży.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Michael Olise

Bayern Monachium nie zamierza sprzedawać Olise

Michael Olise w ostatnich dwóch latach zanotował niesamowity progres, stając się jednym z najlepszych skrzydłowych na świecie. Kluczem była zmiana klubu. Latem 2024 roku zamienił Crystal Palace na Bayern Monachium. Mistrz Niemiec zapłacił za niego 53 miliony euro, co było strzałem w dziesiątkę.

Przygoda w Monachium układa się w sposób wręcz wzorowy. Można nawet powiedzieć, że Francuz zdążył się już spłacić. Łącznie w 111 spotkaniach zdobył 45 bramek i zanotował 55 asyst. Nic więc dziwnego, że przykuł uwagę innych gigantów, które myślały o jego transferze.

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W mediach pojawiały się plotki, że ofertę za Olise złożył Real Madryt. Po zamknięciu okna transferowego stanowisko ws. przyszłości piłkarza zajął Bayern Monachium. Jan-Christan Dreesen ujawnił, że nie dostali żadnej propozycji za francuskiego gwiazdora. Co więcej, nie są zainteresowani sprzedażą.

– Nie mieliśmy na stole żadnej oferty. Zawsze też podkreślaliśmy, że nie jesteśmy zainteresowani jego sprzedażą. To dokładnie nasze stanowisko. Olise jest niezwykle ważny dla tego zespołu. Na boisku potrafi robić rzeczy magiczne – powiedział Jan-Christan Dreesen w rozmowie z serwisem Sport1-Doppelpass.

– Składanie obietnic w futbolu to trudna sprawa. To, czy będziemy mogli zatrzymać go na stałe, jest kwestią, do której ponownie wrócimy latem – dodał.