Kane wybrał klub. Bayern nie ma wątpliwości, co dalej

Kane chce przedłużyć kontrakt z Bayernem
Harry Kane i jego przyszłość była jednym z głównych tematów podczas letniego okna transferowego. Jeszcze w trakcie sezonu pojawiały się spekulacje, że Anglik może zmienić klub. Z racji wygasającego w przyszłym roku kontraktu był brany pod uwagę przez Real Madryt i FC Barcelonę. W grę wchodził również powrót do Premier League, ponieważ napastnikiem interesował się Manchester United, a także jego były klub – Tottenham.
W trakcie okna transferowego Kane nie zmienił klubu. Został w Bayernie Monachium i przynajmniej do czerwca będzie strzelał bramki dla niemieckiego giganta. Przyszłość zawodnika nie została jednak jeszcze wyjaśniona. Kontrakt nadal nie został przedłużony.
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Co jakiś czas pojawiają się informacje, że negocjacje trwają. W rozmowie z serwisem Sport1-Doppelpass komentarza udzielił działacz Bayernu – Jan-Christian Dreesen. Przyznał, że zarówno klub, jak i piłkarz są zdecydowani na kontynuowanie współpracy. Niewiadomą jest tylko długość umowy.
– Mamy spokojne, dobre relacje. Jest jasne, że obie strony chcą przedłużenia kontraktu. Długość nowej umowy to jeden z mniej istotnych szczegółów, o których nie zamierzam tutaj rozmawiać – powiedział Jan-Christian Dreesen w rozmowie z serwisem Sport1-Doppelpass.
Kane w barwach Bayernu imponuje skutecznością. Łącznie ma na swoim koncie aż 148 bramek w 151 meczach.