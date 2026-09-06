Kane wybrał klub. Bayern nie ma wątpliwości, co dalej

20:22, 6. września 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Sport1-Doppelpass

Harry Kane na pewno zostanie w Bayernie Monachium. Jan-Christian Dreesen w rozmowie z serwisem Sport1-Doppelpass przyznał, że obie strony chcą przedłużyć kontrakt. Niewiadomą pozostaje długość umowy.

Harry Kane
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diebilderwelt / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Kane chce przedłużyć kontrakt z Bayernem

Harry Kane i jego przyszłość była jednym z głównych tematów podczas letniego okna transferowego. Jeszcze w trakcie sezonu pojawiały się spekulacje, że Anglik może zmienić klub. Z racji wygasającego w przyszłym roku kontraktu był brany pod uwagę przez Real Madryt i FC Barcelonę. W grę wchodził również powrót do Premier League, ponieważ napastnikiem interesował się Manchester United, a także jego były klub – Tottenham.

W trakcie okna transferowego Kane nie zmienił klubu. Został w Bayernie Monachium i przynajmniej do czerwca będzie strzelał bramki dla niemieckiego giganta. Przyszłość zawodnika nie została jednak jeszcze wyjaśniona. Kontrakt nadal nie został przedłużony.

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Co jakiś czas pojawiają się informacje, że negocjacje trwają. W rozmowie z serwisem Sport1-Doppelpass komentarza udzielił działacz Bayernu – Jan-Christian Dreesen. Przyznał, że zarówno klub, jak i piłkarz są zdecydowani na kontynuowanie współpracy. Niewiadomą jest tylko długość umowy.

Mamy spokojne, dobre relacje. Jest jasne, że obie strony chcą przedłużenia kontraktu. Długość nowej umowy to jeden z mniej istotnych szczegółów, o których nie zamierzam tutaj rozmawiać – powiedział Jan-Christian Dreesen w rozmowie z serwisem Sport1-Doppelpass.

Kane w barwach Bayernu imponuje skutecznością. Łącznie ma na swoim koncie aż 148 bramek w 151 meczach.

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