Jest decyzja ws. Lewandowskiego. Oto plan na zgrupowanie

Robert Lewandowski myślał o zakończeniu kariery w reprezentacji Polski. Z informacji serwisu Meczyki.pl wynika, że 38-latek pojawi się na całym najbliższym zgrupowaniu, a nie jak początkowo informowano tylko na jego części. Porozmawia wtedy z Janem Urbanem o tym, co dalej.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski będzie obecny na całym zgrupowaniu

Robert Lewandowski od lipca gra w nowym klubie. Po czterech latach spędzonych w FC Barcelonie zdecydował się na zmianę otoczenia. Postawił na Stany Zjednoczone i MLS, gdzie podpisał dwuletni kontrakt z Chicago Fire. Gra za oceanem może być trudna do połączenia z występami w reprezentacji Polski.

Pierwsze problemy pojawiły się bardzo szybko. Podczas najbliższego zgrupowania na przełomie września i października Chicago Fire rozegra aż trzy mecze. Powstały więc wątpliwości, czy Lewandowski będzie mógł pomóc Biało-Czerwonym we wszystkich czterech spotkaniach Ligi Narodów.

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Super Express informował o szokującym scenariuszu. Lewandowski miał przylecieć do Warszawy tylko na mecz z Bośnią i Hercegowiną, a następnie wrócić do klubu. Tak się jednak nie stanie. Według serwisu Meczyki.pl plan jest taki, że 38-latek będzie do dyspozycji Jana Urbana we wszystkich meczach. Co więcej, w trakcie zgrupowania ma odbyć rozmowę z selekcjonerem w sprawie przyszłości w narodowych barwach.

– Plan jest taki, by Robert Lewandowski był na całym zgrupowaniu – przyznał. Wówczas ma także dojść do rozmów na temat przyszłości Lewandowskiego w narodowych barwach – powiedział Tomasz Włodarczyk na kanale Meczyki.pl.

Lewandowski debiutował w kadrze w 2008 roku w meczu z San Marino. Łącznie z orzełkiem na piersi wystąpił 167 razy i strzelił 89 bramek.