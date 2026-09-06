Arsenal obserwował 25 zawodników. Wyciekła ich lista życzeń

Lista życzeń Arsenalu w letnim oknie transferowym
Arsenal w poprzednim sezonie zrealizował cel, który był ich marzeniem od 2004 roku, czyli czasów Arsene Wengera i legendarnego zespołu „The Invincibles”. Podopieczni Mikela Artety zostali mistrzami Anglii pierwszy raz od dwudziestu dwóch lat. Co więcej, zagrali w finale Ligi Mistrzów.
Ambicje w londyńskim klubie są bardzo duże, ponieważ Arsenal liczy na dominację w rozgrywkach ligowych i triumf w europejskich pucharach. Latem poczynili ku temu odpowiednie kroki, finalizując pięć transferów. Łącznie na wzmocnienia wydali ponad 220 milionów euro.
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Drużynę mistrzów Anglii wzmocnił Piero Hincapie, który został wykupiony po wypożyczeniu. Ponadto zdecydowano się na transfery Illiana Mesliera, Christosa Tzolisa, Bruno Guimaraesa oraz Ezriego Konsy. BBC Sport ujawniło jednak, że na liście życzeń Kanonierów w kontekście letniego okna było aż 25 zawodników. Wśród nich znalazły się duże nazwiska jak Vinicius Junior, Julian Alvarez czy Bradley Barcola.
Pełna lista życzeń Arsenalu na letnie okno transferowe 2026:
- Morgan Rogers
- Bradley Barcola
- Kenan Yildiz
- Yan Diomande
- Nico Paz
- Eli Junior Kroupi
- Elliot Anderson
- Joao Pedro
- Vinicius Junior
- Julian Alvarez
- Malick Fofana
- Sandro Tonali
- Alex Scott
- Amadou Onana
- Louis Page
- Ivan Fresneda
- Cristian Romero
- Micky van de Ven
- Jacobo Ramon
- Tarik Muharemović
- Bruno Guimaraes
- Piero Hincapie
- Ezri Konsa
- Illan Meslier
- Christos Tzolis