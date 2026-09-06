Arsenal obserwował 25 zawodników. Wyciekła ich lista życzeń

Arsenal zainwestował w transfery 227 milionów euro, sprowadzając pięciu piłkarzy. Ich lista życzeń zawierała aż 25 nazwisk. BBC Sport ujawniło nazwiska wszystkich zawodników obserwowanych przez Kanonierów.

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Lista życzeń Arsenalu w letnim oknie transferowym

Arsenal w poprzednim sezonie zrealizował cel, który był ich marzeniem od 2004 roku, czyli czasów Arsene Wengera i legendarnego zespołu „The Invincibles”. Podopieczni Mikela Artety zostali mistrzami Anglii pierwszy raz od dwudziestu dwóch lat. Co więcej, zagrali w finale Ligi Mistrzów.

Ambicje w londyńskim klubie są bardzo duże, ponieważ Arsenal liczy na dominację w rozgrywkach ligowych i triumf w europejskich pucharach. Latem poczynili ku temu odpowiednie kroki, finalizując pięć transferów. Łącznie na wzmocnienia wydali ponad 220 milionów euro.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Drużynę mistrzów Anglii wzmocnił Piero Hincapie, który został wykupiony po wypożyczeniu. Ponadto zdecydowano się na transfery Illiana Mesliera, Christosa Tzolisa, Bruno Guimaraesa oraz Ezriego Konsy. BBC Sport ujawniło jednak, że na liście życzeń Kanonierów w kontekście letniego okna było aż 25 zawodników. Wśród nich znalazły się duże nazwiska jak Vinicius Junior, Julian Alvarez czy Bradley Barcola.

Pełna lista życzeń Arsenalu na letnie okno transferowe 2026: