Luis Enrique został obsypany pieniędzmi. PSG nie miało wątpliwości

Luis Enrique może liczyć na gigantyczną podwyżkę po podpisaniu nowej umowy z PSG. Jak podaje FootMercato, Hiszpan ma zarabiać niemal 20 milionów euro za sezon aż do 2030 roku.

fot. Dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

PSG rozbiło bank dla Luisa Enrique

Luis Enrique znalazł się tym samym w ścisłej światowej czołówce najlepiej opłacanych trenerów. Nowe warunki współpracy z PSG oznaczają dla niego wyraźny skok finansowy. Dotychczas szkoleniowiec inkasował mniej więcej 12 milionów euro za sezon, a teraz jego wynagrodzenie ma wzrosnąć o blisko osiem milionów euro.

Tak wysoka pensja nie jest jednak przypadkowa. Hiszpan w ciągu ostatnich miesięcy zbudował w Paryżu pozycję, o której jeszcze niedawno trudno było mówić. Pod jego wodzą PSG sięgnęło po Ligę Mistrzów, a klub zdecydował się nagrodzić trenera nie tylko nowym kontraktem, ale również potężną podwyżką.

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Francuskie media podkreślają, że Luis Enrique stał się jedną z najważniejszych postaci projektu PSG. Hiszpański „SPORT” zwrócił uwagę, że tak znaczące wynagrodzenie jest konsekwencją statusu, jaki szkoleniowiec wypracował sobie w stolicy Francji.

Co ciekawe, decyzja Paryżan zapadła mimo nie najlepszego początku obecnego sezonu Ligue 1. PSG zdobyło zaledwie dwa punkty w trzech pierwszych spotkaniach, ale władze klubu nie zamierzają podważać pozycji trenera.

Nowa umowa Luisa Enrique obowiązuje do 2030 roku. Wszystko wskazuje zatem na to, że Hiszpan pozostanie jednym z głównych architektów długoterminowego projektu paryskiego klubu.