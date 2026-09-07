Flick powiedział to wprost. Barcelona wciąż ma jeden problem

08:42, 7. września 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  AS

FC Barcelona zachwyca od początku sezonu ligi hiszpańskiej, ale Hansi Flick widzi jeszcze pole do poprawy. Jak podaje "AS", trener wciąż czeka na prawdziwą "dziewiątkę".

Hansi Flick
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fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Wielkie zwycięstwo Barcelony i mocne słowa Flicka. Tego chce trener

FC Barcelona rozpoczęła sezon w imponującym stylu, jednak Hansi Flick nie zamierza zachwycać się samymi wynikami. Niemiec zwraca uwagę przede wszystkim na poziom pracy wykonywanej przez jego zespół podczas treningów.

– To kwestia jakości treningów. Rozegraliśmy fantastyczny mecz, kontrolowaliśmy grę, stwarzaliśmy sobie przestrzenie i zdobywaliśmy bramki. W każdym razie to nie było idealne spotkanie. Zawsze są rzeczy, które można poprawić – powiedział szkoleniowiec Barcy po starciu z Valencią cytowany przez „AS”.

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Jednym z tematów poruszonych przez trenera była również pozycja napastnika. Barcelona radzi sobie bez klasycznego numeru dziewięć, ale Flick przyznał, że jego spojrzenie na tę kwestię pozostaje niezmienne.

– Nasze myślenie się nie zmieniło. Potrzebujemy prawdziwego numer 9, ale mamy mnóstwo jakości w ataku. Sposób, w jaki gramy i kontrolujemy grę, pokazuje, że mamy jakość w grze jeden na jednego, a także w wykańczaniu akcji – stwierdził Flick.

Niemiec odniósł się także do sytuacji Lamine’a Yamala. Skrzydłowy dzień przed spotkaniem z Valencią trenował indywidualnie, ale ostatecznie znalazł się w podstawowym składzie i zdobył dwie bramki w efektownym zwycięstwie 5:0.

– W sobotę trenował osobno, a później rozmawialiśmy i powiedział mi, że czuje się dobrze i chce grać. Jest bardzo zżyty, a to bardzo dobrze – wyjaśnił trener.

Flick podkreślił również ogromny głód sukcesu w swojej szatni. Nie zmienia tego nawet fakt, że część zawodników ma już na koncie mistrzostwo świata.

– Widać głód gry u moich zawodników, mimo że wielu z nich to mistrzowie świata. Chcemy osiągnąć nasze cele i wiemy, że będzie to trudne – zakończył szkoleniowiec Blaugrany.

Barca już w środę rozegra kolejny mecz. Tym razem zmierzy się z Feyenoordem Rotterdam w ramach pierwszej kolejki fazy zasadniczej Ligi Mistrzów.

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