Flick powiedział to wprost. Barcelona wciąż ma jeden problem

FC Barcelona zachwyca od początku sezonu ligi hiszpańskiej, ale Hansi Flick widzi jeszcze pole do poprawy. Jak podaje "AS", trener wciąż czeka na prawdziwą "dziewiątkę".

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Wielkie zwycięstwo Barcelony i mocne słowa Flicka. Tego chce trener

FC Barcelona rozpoczęła sezon w imponującym stylu, jednak Hansi Flick nie zamierza zachwycać się samymi wynikami. Niemiec zwraca uwagę przede wszystkim na poziom pracy wykonywanej przez jego zespół podczas treningów.

– To kwestia jakości treningów. Rozegraliśmy fantastyczny mecz, kontrolowaliśmy grę, stwarzaliśmy sobie przestrzenie i zdobywaliśmy bramki. W każdym razie to nie było idealne spotkanie. Zawsze są rzeczy, które można poprawić – powiedział szkoleniowiec Barcy po starciu z Valencią cytowany przez „AS”.

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Jednym z tematów poruszonych przez trenera była również pozycja napastnika. Barcelona radzi sobie bez klasycznego numeru dziewięć, ale Flick przyznał, że jego spojrzenie na tę kwestię pozostaje niezmienne.

– Nasze myślenie się nie zmieniło. Potrzebujemy prawdziwego numer 9, ale mamy mnóstwo jakości w ataku. Sposób, w jaki gramy i kontrolujemy grę, pokazuje, że mamy jakość w grze jeden na jednego, a także w wykańczaniu akcji – stwierdził Flick.

Niemiec odniósł się także do sytuacji Lamine’a Yamala. Skrzydłowy dzień przed spotkaniem z Valencią trenował indywidualnie, ale ostatecznie znalazł się w podstawowym składzie i zdobył dwie bramki w efektownym zwycięstwie 5:0.

– W sobotę trenował osobno, a później rozmawialiśmy i powiedział mi, że czuje się dobrze i chce grać. Jest bardzo zżyty, a to bardzo dobrze – wyjaśnił trener.

Flick podkreślił również ogromny głód sukcesu w swojej szatni. Nie zmienia tego nawet fakt, że część zawodników ma już na koncie mistrzostwo świata.

– Widać głód gry u moich zawodników, mimo że wielu z nich to mistrzowie świata. Chcemy osiągnąć nasze cele i wiemy, że będzie to trudne – zakończył szkoleniowiec Blaugrany.

Barca już w środę rozegra kolejny mecz. Tym razem zmierzy się z Feyenoordem Rotterdam w ramach pierwszej kolejki fazy zasadniczej Ligi Mistrzów.