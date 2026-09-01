Juventus ogłosił transfer napastnika. Kiepskie wieści dla Milika

Juventus ma nowego napastnika. Na zasadzie rocznego wypożyczenia do zespołu dołączył Nick Woltemade. O miejsce w wyjściowej jedenastce będzie walczył m.in. z Arkadiuszem Milikiem.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Arkadiusz Milik

Woltemade wypożyczony do Juventusu

Juventus w końcówce okna transferowego zamienił napastników. Na wypożyczenie z opcją wykupu oddali Jonathana Davida, który najbliższe dziesięć miesięcy spędzi w Atletico Madryt. Jego odejście mogło być szansą dla Arkadiusza Milika na regularną grę. Tak się jednak nie stanie.

Stara Dama ogłosiła pozyskanie nowego piłkarza na pozycję numer dziewięć. Do Turynu przeniesie się Nick Woltemade. Reprezentant Niemiec został wypożyczony do końca sezonu. Warto jednak dodać, że w umowie nie zawarto klauzuli wykupu ani obowiązku wykupienia zawodnika. Jedyny koszt, jaki poniesie włoski zespół to opłata w wysokości 3,5 mln euro za wypożyczenie napastnika.

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Woltemade poprzedni sezon spędził w Newcastle, do którego trafił zaledwie rok temu za 75 milionów euro. Łącznie strzelił tylko 8 bramek w 33 meczach w Premier League. Wcześniej 24-latek był związany z VfB Stuttgart, z którym sięgnął po Puchar Niemiec, a także z Werderem Brema i SV Elversberg.

O miejsce w składzie Juventusu powalczy przede wszystkim z Randalem Kolo Muanim. Wszystko wskazuje na to, że Milik będzie trzecim wyborem szkoleniowca. W obwodzie pozostaje także sprowadzony latem włoski talent – Jeff Ekhator. Stara Dama rozpoczęła rozgrywki w Serie A od dwóch zwycięstw. Podopieczni Luciano Spallettiego wygrali z Frosinone (1:0) oraz Parmą (2:0). Latem piłkarzem Turyńczyków został także Kamil Grabara.