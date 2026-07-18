Inter Mediolan notuje niebywałą serię. Klucz do finału Mistrzostw Świata

Inter Mediolan kluczem do finału Mistrzostw Świata? Okazuje się, że właśnie tak jest. Nerazzurri to jedyny klub na świecie, który nieprzerwanie od 1982 roku ma przynajmniej jednego piłkarza w finale mundialu.

Insidefoto / Alamy Na zdjęciu: Lautaro Martinez

Inter Mediolan od 1982 roku ma przynajmniej jednego piłkarza w finale MŚ

Przed nami wielki finał Mistrzostw Świata 2026. O najważniejsze trofeum powalczy Hiszpania oraz Argentyna. Mecz odbędzie się w niedzielę (19 lipca) o godzinie 21:00 na MetLife Stadium w New Jersey/Nowym Jorku. Albicelestes będą bronić tytułu.

Co ciekawe, jest pewna recepta na dotarcie do finału mundialu. Nieprzerwanie od 1982 roku Inter Mediolan może pochwalić się niebywałą serią dot. Mistrzostw Świata. Otóż za każdym razem w decydującym meczu w przynajmniej jednej reprezentacji jest piłkarz, którego przynależność klubowa to Inter Mediolan. Nerazzurri za każdym razem od 44 lat mają swojego przedstawiciela w finale.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Wszystko zaczęło się w 1982 roku, gdy reprezentacja Włoch zagrała w finale. Od tego czasu co cztery lata, ktoś z Interu wygrywa lub co najmniej gra w finale. Jeśli chodzi o ostatnie dwie edycje, Inter w kluczowym meczu mundialu reprezentuje Lautaro Martinez. W przeszłości byli to tacy piłkarze jak: Wesley Sneijder, Ronaldo, Marco Materazzi, Juergen Klinsmann, Karl-Heinz Rummenigge czy Lothar Mathaus.

Ile finałów Mistrzostw Świata wygrali piłkarze Interu Mediolan? Na jedenaście meczów finałowych od 1982 roku drużyna, w której w skład wchodził piłkarz Il Biscione, wygrywała mundial sześć razy. Co ciekawe, w 1998 roku był jedyny przypadek, w którym gracze Nerazzurrich stanęli na przeciwko siebie. Był to mecz Francja – Brazylia, który wygrali Les Bleus.

Zawodnicy Interu Mediolan w finale Mistrzostw Świata: