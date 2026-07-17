Phil Foden łączony z sensacyjnym transferem. Może trafić do Włoch

Phil Foden został zaoferowany Milanowi, a włoski klub rozważa pozyskanie angielskiego gwiazdora - podaje serwis Football Italia. To zaskakujące informacje, ponieważ 26-letni pomocnik jeszcze niedawno był bliski przedłużenia umowy z Manchesterem City.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Phil Foden

AC Milan sprowadzi Phila Fodena?

Phil Foden ma ważny kontrakt z Manchesterem City jedynie do 30 czerwca 2027 roku. Choć od dłuższego czasu trwają rozmowy dotyczące przedłużenia umowy i media informowały, że strony były bliskie osiągnięcia porozumienia, to wciąż nie doszło do złożenia podpisów. Taka sytuacja może mieć związek ze zmianą na stanowisku szkoleniowca ekipy Obywateli. Enzo Maresca zastąpił bowiem Pepa Guardiolę, a niewykluczone, że włoski trener nie widzi 26-letniego ofensywnego pomocnika jako jednego z filarów swojego projektu.

Taki scenariusz zdają się potwierdzać najnowsze doniesienia z Włoch. Jak poinformował serwis „Football Italia”, Phil Foden został zaoferowany Milanowi przez pośredników. Według tego samego źródła gigant z San Siro poważnie analizuje możliwość sprowadzenia 49-krotnego reprezentanta Anglii. Urodzony w Stockport piłkarz może występować nie tylko jako ofensywny pomocnik, ale również na skrzydle, dlatego w Mediolanie mógłby stać się następcą Rafaela Leao, który podobno jest otwarty na podjęcie nowego wyzwania.

Phil Foden jest wychowankiem Manchesteru City, w którego barwach rozegrał dotychczas 369 spotkań, zdobył 110 bramek i zanotował 68 asyst. Z zespołem The Citizens wywalczył między innymi sześć tytułów mistrza Anglii oraz triumfował w Lidze Mistrzów. W ostatnich sezonach należał do najważniejszych zawodników drużyny z Etihad Stadium. Nic więc dziwnego, że według serwisu „Transfermarkt” jego wartość rynkowa wynosi obecnie od 50 do 70 milionów euro. To oznacza, iż AC Milan musiałby przygotować znaczące środki na ewentualny transfer.

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