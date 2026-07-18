Alvarez wściekły na Atletico! Blokuje jego wymarzony transfer

Julian Alvarez chce tego lata dołączyć do Barcelony. Jest niezadowolony z postawy Atletico Madryt, które sprzeciwia się jego sprzedaży. Gwiazdor może znów zabrać publicznie głos w sprawie transferu - ujawnia "Sport".

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Julian Alvarez

Alvarez może znów zabrać głos ws. transferu

Julian Alvarez po jednym z meczów fazy grupowej mistrzostw świata publicznie przyznał, że chce tego lata opuścić Atletico Madryt i dołączyć do nowej drużyny. Nie wskazał konkretnego kierunku, ale media jednogłośnie twierdzą, że chodzi o Barcelonę. Gra na Camp Nou ma być jego piłkarskim marzeniem, dlatego jest gotowy odrzucić oferty Arsenalu czy Paris Saint-Germain, byle tylko wylądować w stolicy Katalonii. Jego deklaracja była wielkim szokiem dla działaczy oraz kibiców Atletico, a także nadzieją, że ten transfer faktycznie może dojść do skutku.

Na dzisiaj sprawa wygląda na bardzo skomplikowaną. W temacie Alvareza wypowiadają się Joan Laporta czy Miguel Angel Gil Marin. Barcelona złożyła już ofertę na poziomie około 100 milionów euro i czeka na decyzję Atletico, które do tej pory odrzucało możliwość jego sprzedaży. W Madrycie nie chcą wzmacniać ligowego rywala i wolą oczywiście oddać swojego największego gwiazdora do zagranicznego klubu.

Argentyńczyk z trudem śledzi całą sprawę. „Sport” ujawnia jego wrogie nastawienie do władz Atletico. Uważa, że te nie respektują zobowiązań, które złożyły mu kilka miesięcy temu. Wówczas Alvarez miał otrzymać zapewnienie, że klub nie stanie mu na drodze, jeśli wpłynie za niego dobra oferta i będzie chciał odejść.

Alvarez rozważa ponowne zabranie głosu i przypomnienie, że interesuje go wyłącznie transfer. Nie zamierza też dalej grać dla Atletico.

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