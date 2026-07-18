Laporta wyznaczył termin transferu Alvareza do Barcelony

FC Barcelona powiedziała dość i postawiła Atletico Madryt pod ścianą. Joan Laporta wyznaczył termin transferu Juliana Alvareza. Z jego wypowiedzi wynika, że pod koniec lipca oferta wygaśnie.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Barcelona powiedziała dość. Coraz mniej czasu na transfer Alvareza

FC Barcelona nie ukrywa tego, kto jest ich wymarzonym transferem. Jako następcę Roberta Lewandowskiego, który opuścił klub, widzą Juliana Alvareza. Kwestia ściągnięcia Argentyńczyka nie jest łatwa, ponieważ są dwie poważne przeszkody. Pierwsza z nich to fakt, że Atletico Madryt nie chce sprzedać piłkarza. Druga dotyczy finansów i wydatku rzędu 150-200 milionów euro.

W ostatnich dniach prezydent Atletico wprost zasugerował, że Alvarez zostanie w klubie. W podobnym tonie wypowiadał się również Miguel Angel Gil Marin, czyli jeden z dyrektorów. „Atletico jest idealnym miejscem dla Juliana, a on jest idealnym napastnikiem dla Atletico. Chcemy go zatrzymać” – mówił. Słowa działacza nie zrobiły wrażenia na sterniku FC Barcelony. Joan Laporta odpowiedział wprost.

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Laporta podkreślił, że Barcelona złożyła ofertę, która cały czas jest ważna. Niemniej jednak Duma Katalonii nie będzie czekała w nieskończoność. Prezydent klubu oświadczył, że pod koniec lipca propozycja wygaśnie. Można więc zakładać, że jeśli do tego czasu Alvarez nie zostanie piłkarzem Blaugrany, do transferu w ogóle nie dojdzie w trwającym okienku.

– Złożyliśmy ofertę, która nadal obowiązuje. W określonym momencie, najprawdopodobniej pod koniec lipca, ogłosimy, że termin ważności upłynął – przekonuje Joan Laporta, cytowany przez Radio Catalunya.

Wcześniej kataloński klub sfinalizował tylko jeden transfer, a mianowicie Anthony’ego Gordona. Lada moment powinni ściągnąć kolejnego piłkarza. Blisko podpisania kontraktu jest Karim Adeyemi.