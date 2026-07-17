Endrick ponownie zostanie wypożyczony? Potęga zgłosiła się po Brazylijczyka

Endrick nie może być pewny regularnych występów w Realu Madryt. AS Roma chce go wypożyczyć i jest w stanie zapewnić mu pierwszoplanową rolę - dowiedział się Ekrem Konur.

QSP / Alamy Na zdjęciu: Endrick

AS Roma zainteresowana Endrickiem

Endrick drugą część minionego sezonu spędził na wypożyczeniu w Olympique’u Lyon, gdzie prezentował znakomitą formę. Brazylijski napastnik w barwach francuskiego zespołu rozegrał 21 spotkań, zdobył osiem bramek i zanotował osiem asyst, będąc jednym z najważniejszych zawodników tej drużyny. Po zakończeniu kampanii utalentowany snajper wrócił do Realu Madryt z nadzieją, że przekona do siebie nowego szkoleniowca – Jose Mourinho. Trudno jednak przewidzieć, czy 19-latek będzie mógł liczyć na regularne występy w ekipie Królewskich.

Znacznie ważniejszą rolę może natomiast otrzymać w Romie. Jak poinformował w mediach społecznościowych Ekrem Konur, włoski klub jest zainteresowany sprowadzeniem Brazylijczyka na zasadzie wypożyczenia. Rzymianie widzą w nim piłkarza, który mógłby znacząco zwiększyć siłę ofensywy w nadchodzącym sezonie. Kolejny transfer czasowy wydaje się również korzystnym rozwiązaniem dla samego zawodnika, który potrzebuje systematycznej gry, aby kontynuować rozwój oraz zdobywać cenne doświadczenie na najwyższym poziomie.

Władze Realu Madryt nadal wierzą w ogromny potencjał Endricka, mimo że jego początki w stolicy Hiszpanii nie należały do najłatwiejszych. 21-krotny reprezentant Brazylii często pełnił rolę rezerwowego i miał ograniczone możliwości zaprezentowania swoich umiejętności. Gigant z La Ligi zapłacił za niego około 50 milionów euro, gdy w 2024 roku sprowadzał go z Palmeiras. Młody napastnik wciąż uchodzi za jednego z najbardziej utalentowanych piłkarzy swojego pokolenia.

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