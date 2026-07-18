Moder w dużych tarapatach. Trener Feyenoordu przekazał złe wieści

Jakub Moder w dalszym ciągu nie jest zdolny do treningów z drużyną. Trener Feyenoordu Giovanni van Bronckhorst przekazał, że reprezentant Polski opuści obóz przygotowawczy.

fot. MTB Photo / Alamy Na zdjęciu: Jakub Moder

Moder wciąż ma problemy. Nie pojedzie na obóz

Jakub Moder ma za sobą bardzo trudny czas. Wydawało się, że po transferze do Feyenoordu Rotterdam zdoła się odbudować, ale miniony sezon przebiegł pod znakiem problemów zdrowotnych. Reprezentant Polski wrócił na boisko dopiero w lutym, szybko stając się ważną postacią drużyny. Na jego nieszczęście, w kwietniu nabawił się kolejnej kontuzji i opuścił resztę sezonu.

Wiosną Moder przebiegł drobny zabieg kolana, po którym wciąż nie jest do dyspozycji trenera. Pomocnik trenuje indywidualnie, co jest złą wiadomość w newralgicznym okresie, gdy zespół przygotowuje się do sezonu. Opiekun Feyenoordu Giovanni van Bronckhorst przekazał, że ten nie pojedzie na obóz przygotowawczy do Belgii.

Moder znajduje się w gronie zawodników, którzy trenują indywidualnie i nie mogą jeszcze wejść na pełne obciążenia. Sezon Eredivisie wystartuje już na początku przyszłego miesiąca. Feyenoord zmierzy się 9 sierpnia ze Spartą Rotterdam.

Na dzisiaj trudno przewidzieć, czy Moder będzie gotowy do gry na inaugurację ligowych rozgrywek. Polak jest związany z Feyenoordem kontraktem do czerwca 2028 roku. W sumie rozegrał dla tej drużyny 30 spotkań i strzelił pięć bramek.

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