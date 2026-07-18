Olise chce do Realu, Bayern reaguje. Oto plan na zatrzymanie gwiazdy

fot. Moritz Müller / Alamy Na zdjęciu: Michael Olise

Bayern szykuje ofertę dla Olise. To ma go przekonać

Real Madryt sprowadził już tego lata Marca Cucurellę, Bernardo Silvę, Ibrahimę Konate oraz Denzela Dumfriesa. Jose Mourinho oczekuje kolejnych wzmocnień defensywy i środka pola. Florentino Perez marzy z kolei o hitowym transferze, który potwierdziłby, że Królewscy w dalszym ciągu są największym magnesem na piłkarzy z najwyższej półki. Na szczycie jego listy życzeń znajduje się Michael Olise.

Na przestrzeni ostatnich tygodni w tym temacie działo się wiele. Real publicznie zaprzeczał, jakoby pracował nad tym transferem, a Bayern Monachium wielokrotnie zapewniał, że zawodnik nie jest na sprzedaż. Mimo tego, doniesienia dotyczące jego potencjalnej przeprowadzki na Santiago Bernabeu nie ustają. Skrzydłowy miał nawet przyznać swoim kolegom podczas zgrupowania reprezentacji Francji, że chce przenieść się do hiszpańskiego giganta.

Bayern nie pozostaje obojętny i reaguje na te informacje. „Bild” potwierdza zamiary Olise oraz przedstawia plan Bawarczyków na zatrzymanie czołowego piłkarza. W grę wchodzi przedłużenie obowiązującego obecnie do 2029 roku kontraktu. Na mocy nowego porozumienia Francuz mógłby liczyć na zarobki przekraczające 25 milionów euro brutto rocznie. Taką propozycję Bayern szykuje dla niego zaraz po mundialu.

Wydaje się też, że Olise nie będzie wymuszał na władzach Bayernu transferu. Jest oczywiście zadowolony z pobytu w Monachium i wyobraża sobie tam przyszłość, co nie zmienia faktu, że jego wymarzonym klubem jest właśnie Real.

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