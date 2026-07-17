Jean-Philippe Mateta łączony z gigantami. Kolejne kluby chcą napastnika

Jean-Philippe Mateta z Crystal Palace przyciąga sporą uwagę na rynku transferowym. Rudy Galetti ujawnił listę klubów, które chcą pozyskać francuskiego napastnika tego lata.

Icon Sport / Alamy Na zdjęciu: Jean-Philippe Mateta

Giganci ruszają po Jeana-Philippe’a Matetę. Crystal Palace otwarte na sprzedaż napastnika

Jean-Philippe Mateta może tego lata zmienić klub. Francuski napastnik Crystal Palace znajduje się na radarze kilku europejskich gigantów. Według dziennikarza transferowego Rudy’ego Galettiego, jego sytuację uważnie monitorują Atletico Madryt, Juventus Turyn oraz Manchester United.

Mateta swoją seniorską karierę rozpoczynał w LB Chateauroux. Następnie przeniósł się do Olympique Lyon, a później występował również w Le Havre oraz niemieckim FSV Mainz. Kolejnym etapem jego kariery był transfer do Crystal Palace, w którym stał się jednym z najważniejszych zawodników zespołu.

Poprzedni sezon był dla 29-letniego Francuza bardzo udany. W rozgrywkach Premier League Mateta zdobył 12 bramek w 32 spotkaniach, będąc jednym z liderów ofensywy Orłów. Dobre występy zanotował również w europejskich pucharach. W Lidze Konferencji dołożył trzy trafienia oraz trzy asysty.

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Crystal Palace jest otwarte na sprzedaż swojego napastnika. Powodem takiej decyzji jest sytuacja kontraktowa zawodnika. Jego obecna umowa obowiązuje jeszcze tylko przez rok. Klub z Selhurst Park zdaje sobie sprawę, że obecne okno transferowe może być ostatnią okazją, aby uzyskać za Francuza konkretną kwotę.

Według medialnych doniesień, Orły wyceniają Matetę na około 25 milionów funtów. Nie jest to kwota, która powinna odstraszyć zainteresowane kluby. Francuz w ostatnich sezonach stał się bardzo ważnym elementem zespołu z Londynu. Jego największymi atutami są siła fizyczna, umiejętność utrzymania się przy piłce pod presją rywala oraz skuteczność w polu karnym.