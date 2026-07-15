Anglia – Argentyna: typy, kursy, zapowiedź (15.07.2026)

Anglia – Argentyna: typy bukmacherskie
15 lipca czeka nas drugi mecz 1/2 finału mistrzostw świata 2026. Na Mercedes-Benz Stadium w Atlancie na boisko wybiegną Anglia oraz Argentyna. Aktualny wicemistrz Europy zmierzy się ze zwycięzcą poprzedniego mundialu w pojedynku, który wyłoni finałowego rywala dla Hiszpanii. Anglicy marzą, aby zrewanżować się temu przeciwnikowi za ostatnią porażkę na europejskim czempionacie. Najpierw trzeba jednak poradzić sobie z ekipą, której liderem jest Leo Messi. Argentyna potrafi przezwyciężyć nawet najtrudniejsze problemy. Z opresji potrafią wyjść także reprezentanci Anglii. Przy tak wyrównanym starciu spodziewam się niejednego gola. Mój typ: obie drużyny strzelą.
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Anglia – Argentyna: ostatnie wyniki
Za reprezentacją Anglii emocjonująca faza pucharowa. Anglicy problem z wywalczeniem awansu mieli już na etapie 1/16 finału, gdzie przegrywali z DR Kongo. Finalnie wygrali 2:1. Anglia lepiej spisała się w pojedynku z Meksykiem, wygranym 3:2. Najmocniejszym przeciwnikiem była dotychczas Norwegia, którą Anglicy pokonali 2:1 w dogrywce.
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Pełna skrajnych emocji jest także pucharowa przeprawa Argentyny. Nie bez szans na wyeliminowanie mistrza świata była Republika Zielonego Przylądka, która debiutowała na mundialu. Argentyńczycy ostatecznie wygrali 3:2. Identyczny wynik miał miejsce z Egiptem, przeciwko któremu udało się odrobić dwie bramki straty. Z kolei w ćwierćfinale Argentynie przyszło rozegrać dogrywkę ze Szwajcarią (3:1).
Anglia – Argentyna: historia
Reprezentacje te nie grały ze sobą od ponad dwóch dekad. Po raz ostatni zmierzyły się w 2005 roku w meczu towarzyskim, który Anglicy wygrali 3:2. Anglia okazała się lepsza od Argentyny także w ich ostatnim pojedynku na mistrzostwach świata. Ten przypadł na fazę grupową mundialu w 2002 roku (1:0 dla Anglii).
Anglia – Argentyna: kursy bukmacherskie
Bukmacherscy analitycy jako faworyta tej rywalizacji wskazują Anglię, czego dowodzi kurs 2.70. Wygraną Argentyny możesz zagrać po kursie 2.95.
Anglia – Argentyna: kto wygra?
Jak zakończy się mecz?
- Wygrana Anglii
- Wygrana Argentyny
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Anglia – Argentyna: przewidywane składy
Anglia: Pickford; Konsa, Stones, Guehi, O’Reilly; Rice, Anderson; Saka, Bellingham, Gordon; Kane
Argentyna: E. Martinez; Molina, Romero, Li. Martinez, Tagliafico; Paredes; De Paul, Fernandez, Mac Allister; Messi, Alvarez
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Anglia – Argentyna: transmisja meczu
Pojedynek między Anglią a Argentyną będzie transmitowany zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i internecie. Mecz odbędzie się w środę (15 lipca) o godzinie 21:00. Spotkanie w ramach mistrzostw świata 2026 możesz obejrzeć na kanale telewizyjnym TVP1 oraz TVP Sport, a także w serwisie streamingowym tvpsport.pl. Zawody skomentują Mateusz Borek i Grzegorz Mielcarski.
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