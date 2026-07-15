Anglia – Argentyna: typy, kursy, zapowiedź (15.07.2026)

Anglia - Argentyna: typy i kursy na mecz mistrzostw świata 2026. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Lionel Messi

Anglia Argentyna Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 15 lipca 2026 10:04

Anglia – Argentyna: typy bukmacherskie

15 lipca czeka nas drugi mecz 1/2 finału mistrzostw świata 2026. Na Mercedes-Benz Stadium w Atlancie na boisko wybiegną Anglia oraz Argentyna. Aktualny wicemistrz Europy zmierzy się ze zwycięzcą poprzedniego mundialu w pojedynku, który wyłoni finałowego rywala dla Hiszpanii. Anglicy marzą, aby zrewanżować się temu przeciwnikowi za ostatnią porażkę na europejskim czempionacie. Najpierw trzeba jednak poradzić sobie z ekipą, której liderem jest Leo Messi. Argentyna potrafi przezwyciężyć nawet najtrudniejsze problemy. Z opresji potrafią wyjść także reprezentanci Anglii. Przy tak wyrównanym starciu spodziewam się niejednego gola. Mój typ: obie drużyny strzelą.

Oskar Betclic 1,92 Obie drużyny strzelą przejdź do Betclic

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Anglia – Argentyna: ostatnie wyniki

Za reprezentacją Anglii emocjonująca faza pucharowa. Anglicy problem z wywalczeniem awansu mieli już na etapie 1/16 finału, gdzie przegrywali z DR Kongo. Finalnie wygrali 2:1. Anglia lepiej spisała się w pojedynku z Meksykiem, wygranym 3:2. Najmocniejszym przeciwnikiem była dotychczas Norwegia, którą Anglicy pokonali 2:1 w dogrywce.

Pełna skrajnych emocji jest także pucharowa przeprawa Argentyny. Nie bez szans na wyeliminowanie mistrza świata była Republika Zielonego Przylądka, która debiutowała na mundialu. Argentyńczycy ostatecznie wygrali 3:2. Identyczny wynik miał miejsce z Egiptem, przeciwko któremu udało się odrobić dwie bramki straty. Z kolei w ćwierćfinale Argentynie przyszło rozegrać dogrywkę ze Szwajcarią (3:1).

Anglia – Argentyna: historia

Reprezentacje te nie grały ze sobą od ponad dwóch dekad. Po raz ostatni zmierzyły się w 2005 roku w meczu towarzyskim, który Anglicy wygrali 3:2. Anglia okazała się lepsza od Argentyny także w ich ostatnim pojedynku na mistrzostwach świata. Ten przypadł na fazę grupową mundialu w 2002 roku (1:0 dla Anglii).

Anglia – Argentyna: kursy bukmacherskie

Bukmacherscy analitycy jako faworyta tej rywalizacji wskazują Anglię, czego dowodzi kurs 2.70. Wygraną Argentyny możesz zagrać po kursie 2.95.

Anglia Argentyna 2.70 2.88 3.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 15 lipca 2026 10:04

Anglia – Argentyna: kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Anglii

Wygrana Argentyny Wygrana Anglii

Wygrana Argentyny 0 Votes

Anglia – Argentyna: przewidywane składy

Anglia: Pickford; Konsa, Stones, Guehi, O’Reilly; Rice, Anderson; Saka, Bellingham, Gordon; Kane

Argentyna: E. Martinez; Molina, Romero, Li. Martinez, Tagliafico; Paredes; De Paul, Fernandez, Mac Allister; Messi, Alvarez

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Anglia – Argentyna: transmisja meczu

Pojedynek między Anglią a Argentyną będzie transmitowany zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i internecie. Mecz odbędzie się w środę (15 lipca) o godzinie 21:00. Spotkanie w ramach mistrzostw świata 2026 możesz obejrzeć na kanale telewizyjnym TVP1 oraz TVP Sport, a także w serwisie streamingowym tvpsport.pl. Zawody skomentują Mateusz Borek i Grzegorz Mielcarski.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.