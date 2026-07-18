Wisła Kraków wypożycza skrzydłowego. Niedawno był wielką nadzieją

Wisła Kraków poinformowała o wypożyczeniu Filipa Baniowskiego do drugoligowego Podhala Nowy Targ. Młody skrzydłowy przedłużył również umowę do 2028 roku.

fot. Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Filip Baniowski i Maciej Kuziemka

Wisła wypożycza Baniowskiego. Wcześniej przedłużyła z nim umowę

Wisła Kraków przygotowuje się do startu sezonu Ekstraklasy. Do tej pory sprowadziła czterech nowych piłkarzy i nie wyklucza jeszcze wzmocnienia środka pola. Przed nią ostatni sparing przed ligowym meczem z GKS-em Katowice. W klubie panuje duży optymizm po ciężko przepracowanym okresie przygotowawczym.

Biała Gwiazda ma jeszcze przed sobą kilka decyzji w sprawie zawodników, którzy znajdują się obecnie w jej kadrze. Chodzi przede wszystkim o młodzież, której może brakować minut w przyszłym sezonie. W sobotę klub przekazał informacje na temat Filipa Baniowskiego, który najbliższy sezon spędzi w drugiej lidze. Został bowiem wypożyczony do Podhala Nowy Targ.

Wcześniej Baniowski związał się też z Wisłą nową umową, która będzie obowiązywała do połowy 2028 roku. To oznacza, że klub go nie skreśla, ale chce, by ten miał pewny plac i grał regularnie na poziomie wyższym niż trzecioligowe rezerwy.

Filip Baniowski z Wisłą na dłużej! 🔵⚪️🔴



Młody zawodnik podpisał nowy kontrakt z Białą Gwiazdą, który będzie obowiązywał do 30 czerwca 2028 roku. Najbliższy sezon 2026/2027 spędzi na wypożyczeniu w Podhalu Nowy Targ, gdzie będzie zdobywał kolejne doświadczenie. Powodzenia,… pic.twitter.com/1K9m4RSlBF — Wisła Kraków (@WislaKrakowSA) July 18, 2026

Swego czasu Baniowski uchodził za wielką nadzieję Wisły. Przed sezonem 2025/2026 wydawało się, że to on będzie wiodącym młodzieżowcem w drużynie, ale Mariusz Jop postawił na Macieja Kuziemkę, co oczywiście okazało się strzałem w dziesiątkę. Dla pierwszego zespołu Wisły Baniowski rozegrał dotąd 14 spotkań.

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