Manchester City zdecydował w sprawie przyszłości Mateo Kovacicia

SPP Sport Press Photo / Alamy Na zdjęciu: Mateo Kovacić

Mateo Kovacić na wylocie z Manchesteru City

Mateo Kovacić ma ważny kontrakt z Manchesterem City tylko do 30 czerwca 2027 roku i wiele wskazuje na to, że strony nie zdecydują się na jego przedłużenie. Coraz więcej sygnałów sugeruje również, iż chorwacki pomocnik może opuścić Etihad Stadium już podczas obecnego letniego okienka transferowego. Jak informuje Ekrem Konur, władze angielskiego klubu nie wiążą z etatowym reprezentantem Chorwacji dalszych planów, dlatego są gotowe wysłuchać ofert za doświadczonego zawodnika.

W ostatnich tygodniach Mateo Kovacić był najczęściej łączony z czołowymi ekipami z Serie A. Zainteresowanie jego pozyskaniem mają wykazywać Inter Mediolan, AC Milan oraz Juventus, którzy uważnie monitorują sytuację rutynowanego pomocnika. Ewentualny transfer do drużyny Nerazzurrich miałby dla Chorwata szczególny wymiar, ponieważ w latach 2013-2015 reprezentował on już barwy tego mediolańskiego zespołu, występując z powodzeniem na Stadio Giuseppe Meazza.

Mierzący 177 centymetrów pomocnik jest zawodnikiem Manchesteru City od lipca 2023 roku, kiedy przeniósł się na Etihad Stadium z Chelsea za blisko 30 milionów euro. Były piłkarz Realu Madryt w minionym sezonie rozegrał zaledwie dziewięć spotkań, notując jedną asystę i spędzając na murawie tylko 242 minuty. Według wyceny serwisu „Transfermarkt” jego aktualna wartość rynkowa wynosi około 10 milionów euro.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie