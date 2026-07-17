Man United chciało Edersona. Gwiazdor zdecydował ws. przyszłości

20:17, 17. lipca 2026
Patryk Kucharski
Patryk Kucharski Źródło:  Atalanta

Ederson był bliski przejścia do Manchesteru United. Jednak po nieudanych testach medycznych Brazylijczyk postanowił na dłużej związać się z Atalantą.

Ederson
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Cerberus Sport / Alamy Na zdjęciu: Ederson

Manchester United zrezygnował z Edersona. Teraz podpisał nowy kontrakt

Wszystkie warunki transferu Edersona do Manchesteru United były dopięte na ostatni guzik. Anglicy mieli zapłacić za pomocnika 45 milionów euro, wliczając w to bonusy, a cała transakcja miała zostać oficjalnie ogłoszona zaraz po powrocie zawodnika z Mistrzostw Świata.

Władze Manchesteru United niespodziewanie wycofały się jednak z sfinalizowania transakcji, tłumacząc swoją decyzję rzekomymi problemami wykrytymi podczas testów medycznych. Jednak według doniesień Czerwone Diabły po prostu zmieniły zdanie i wolą przeznaczyć te fundusze na pomocnika Romy, Manu Kone.

Dyrektor sportowy Atalanty, Cristiano Giuntoli, przyznał otwarcie, że całe to zamieszanie mocno zszokowało włoski klub. Działacze z Bergamo kategorycznie zaprzeczają, jakoby 27-latek zmagał się z jakimikolwiek problemami zdrowotnymi.

Według doniesień „La Gazzetta dello Sport” Anglicy nie byli przekonani co do stanu prawego kolana zawodnika, które w sierpniu 2025 roku zostało poddane zabiegowi. Ten nie zostawił jednak żadnego śladu, o czym najlepiej świadczy fakt, że pomocnik rozegrał w minionym sezonie 3169 minut we wszystkich rozgrywkach.

W tej sytuacji Włosi natychmiast zaoferowali mu nowy kontrakt. Poprzednia umowa pomocnika, sprowadzonego z Salernitany w 2022 roku, wygasała w połowie 2027 roku. Teraz została przedłużona do czerwca 2031 roku i nie zawarto w niej żadnej klauzuli odstępnego.

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