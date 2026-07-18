Marchwiński wraca do Ekstraklasy po dwóch latach. Borek ogłasza

Filip Marchwiński wraca do Polski, by odbudować się po dwóch trudnych sezonach. Mateusz Borek potwierdza, że jego nowym klubem zostanie Cracovia. Pasy wypożyczą wychowanka Lecha Poznań.

fot. Franco Romano / Alamy Na zdjęciu: Filip Marchwiński

Cracovia sięga po Marchwińskiego. Powrót do Polski mu pomoże?

Cracovia tego lata sprowadziła Dominika Baumgartnera oraz Vincenta Burleta. Ten pierwszy ma zastąpić Oskara Wójcika, a drugi wzmocnić rywalizację na lewej stronie defensywy. Na tym nie koniec, bowiem teraz Pasy skupiają się na ruchach do ofensywy. W mediach społecznościowych zapowiedzieli, że w sobotę potwierdzą kolejny, trzeci transfer w tym okienku. Wygląda na to, że chodzi o Filipa Marchwińskiego.

W ostatnich dniach Marchwiński był łączony z powrotem do Polski i transferem właśnie do Cracovii. Mateusz Borek potwierdzał, że ten ruch jest już o krok od finalizacji. 24-latek trafi do Krakowa na zasadzie wypożyczenia z Lecce. To dla niego szansa, aby odbudować się po dwóch fatalnych sezonach.

Swego czasu Marchwiński uchodził za czołowy talent w Polsce. Lech Poznań wiązał z nim olbrzymie nadzieje, ale ten nie potrafił na dobre rozwinąć skrzydeł. Udało się dopiero w ostatnim sezonie przed zagranicznym wyjazdem. W 2024 roku zamienił Lecha na Lecce za kwotę trzech milionów euro. We Włoszech kompletnie się jednak nie odnalazł.

Filip Marchwiński blisko wypożyczenia z Lecce do Cracovii.



24 – letni były pomocnik Lecha rozegrał przez dwa sezony we Włoszech zaledwie 3 mecze. Łącznie zaledwie 106 minut! (1 w Serie A i 2 w Coppa Italia)



W lipcu 2024 roku Włosi zapłacili za Marchwińskiego Lechowi 3… — Mateusz Borek (@BorekMati) July 17, 2026

Marchwiński w ciągu dwóch lat rozegrał dla Lecce jedynie trzy spotkania. W minionym sezonie długo leczył kontuzję, a następnie nie dostał ani jednej szansy pokazania się na boisku.

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