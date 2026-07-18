Marchwiński wraca do Ekstraklasy po dwóch latach. Borek ogłasza

08:34, 18. lipca 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Mateusz Borek

Filip Marchwiński wraca do Polski, by odbudować się po dwóch trudnych sezonach. Mateusz Borek potwierdza, że jego nowym klubem zostanie Cracovia. Pasy wypożyczą wychowanka Lecha Poznań.

Filip Marchwiński
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fot. Franco Romano / Alamy Na zdjęciu: Filip Marchwiński

Cracovia sięga po Marchwińskiego. Powrót do Polski mu pomoże?

Cracovia tego lata sprowadziła Dominika Baumgartnera oraz Vincenta Burleta. Ten pierwszy ma zastąpić Oskara Wójcika, a drugi wzmocnić rywalizację na lewej stronie defensywy. Na tym nie koniec, bowiem teraz Pasy skupiają się na ruchach do ofensywy. W mediach społecznościowych zapowiedzieli, że w sobotę potwierdzą kolejny, trzeci transfer w tym okienku. Wygląda na to, że chodzi o Filipa Marchwińskiego.

W ostatnich dniach Marchwiński był łączony z powrotem do Polski i transferem właśnie do Cracovii. Mateusz Borek potwierdzał, że ten ruch jest już o krok od finalizacji. 24-latek trafi do Krakowa na zasadzie wypożyczenia z Lecce. To dla niego szansa, aby odbudować się po dwóch fatalnych sezonach.

Swego czasu Marchwiński uchodził za czołowy talent w Polsce. Lech Poznań wiązał z nim olbrzymie nadzieje, ale ten nie potrafił na dobre rozwinąć skrzydeł. Udało się dopiero w ostatnim sezonie przed zagranicznym wyjazdem. W 2024 roku zamienił Lecha na Lecce za kwotę trzech milionów euro. We Włoszech kompletnie się jednak nie odnalazł.

Marchwiński w ciągu dwóch lat rozegrał dla Lecce jedynie trzy spotkania. W minionym sezonie długo leczył kontuzję, a następnie nie dostał ani jednej szansy pokazania się na boisku.

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