Barcelona sprzedała obrońcę. Zagra w dużym klubie Serie A

Christian Bertrand / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Fabregas wyciągnął wielki talent z Barcelony

Como 1907 oficjalnie sfinalizowało transfer definitywny 19-letniego obrońcy. Włoski klub zapłacił Barcelonie pół miliona euro, a w umowie zagwarantowano Katalończykom również określony procent od kwoty kolejnej sprzedaży zawodnika. Andres Cuenca związał się z nowym pracodawcą kontraktem obowiązującym do czerwca 2030 roku.

Utalentowany Hiszpan ma za sobą niezwykle udany czas, ponieważ niedawno sięgnął z reprezentacją U19 po mistrzostwo Europy, a wcześniej zbierał szlify na półrocznym wypożyczeniu w Sportingu Gijon.

Como 1907 is pleased to announce the permanent signing of Spanish defender Andrés Cuenca from @FCBarcelona. The 2007-born defender has signed a contract until 2030.



Read the official statement ➡️ https://t.co/ssCfWGyRkg pic.twitter.com/cpSb7pVyuP — Como1907 (@Como_1907) July 17, 2026

Cesc Fabregas nie kryje wielkich nadziei związanych z przyjściem młodego rodaka. Szkoleniowiec określił go mianem nowoczesnego defensora, który imponuje świetną techniką, dynamiką oraz pewnością w wyprowadzaniu piłki.

Cuenca zdążył już nawet zaliczyć oficjalny debiut w pierwszej drużynie Barcelony na poziomie Ligi Mistrzów. Były pomocnik mocno wierzy, że nastolatek rozwinie skrzydła w jego drużynie i z miejsca stanie się ważnym ogniwem zespołu.

Sam zawodnik przyznał w pierwszym wywiadzie, że miasto oraz klub zrobiły na nim kapitalne wrażenie i zamierza dawać z siebie wszystko na każdym treningu. Włosi wzmacniają swoją kadrę, ponieważ po raz pierwszy w swojej historii wywalczyli awans do Ligi Mistrzów. Como w nadchodzącym sezonie ponownie chce pokazać się z dobrej strony.