Barcelona sprzedała obrońcę. Zagra w dużym klubie Serie A

18:33, 17. lipca 2026
Patryk Kucharski
Patryk Kucharski Źródło:  Como

Barcelona sprzedała swojego obrońcę do włoskiego Como. Andres Cuenca, wychowanek La Masii podpisał kontrakt do 2030 roku.

Joan Laporta
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Christian Bertrand / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Fabregas wyciągnął wielki talent z Barcelony

Como 1907 oficjalnie sfinalizowało transfer definitywny 19-letniego obrońcy. Włoski klub zapłacił Barcelonie pół miliona euro, a w umowie zagwarantowano Katalończykom również określony procent od kwoty kolejnej sprzedaży zawodnika. Andres Cuenca związał się z nowym pracodawcą kontraktem obowiązującym do czerwca 2030 roku.

Utalentowany Hiszpan ma za sobą niezwykle udany czas, ponieważ niedawno sięgnął z reprezentacją U19 po mistrzostwo Europy, a wcześniej zbierał szlify na półrocznym wypożyczeniu w Sportingu Gijon.

Cesc Fabregas nie kryje wielkich nadziei związanych z przyjściem młodego rodaka. Szkoleniowiec określił go mianem nowoczesnego defensora, który imponuje świetną techniką, dynamiką oraz pewnością w wyprowadzaniu piłki.

Cuenca zdążył już nawet zaliczyć oficjalny debiut w pierwszej drużynie Barcelony na poziomie Ligi Mistrzów. Były pomocnik mocno wierzy, że nastolatek rozwinie skrzydła w jego drużynie i z miejsca stanie się ważnym ogniwem zespołu.

Sam zawodnik przyznał w pierwszym wywiadzie, że miasto oraz klub zrobiły na nim kapitalne wrażenie i zamierza dawać z siebie wszystko na każdym treningu. Włosi wzmacniają swoją kadrę, ponieważ po raz pierwszy w swojej historii wywalczyli awans do Ligi Mistrzów. Como w nadchodzącym sezonie ponownie chce pokazać się z dobrej strony.

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