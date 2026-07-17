Aston Villa porozumiała się z zawodnikiem Milanu. Ciekawy ruch na horyzoncie

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Unai Emery

Pervis Estupinan bliski przeprowadzki do Aston Villi

Aston Villa nie należy do najbardziej aktywnych klubów podczas trwającego letniego okienka transferowego. Jak dotąd szeregi zespołu z Birmingham zasilił jedynie Modou Keba Cisse. Wszystko wskazuje jednak na to, że to dopiero początek wzmocnień ekipy Lwów przed startem nowego sezonu. Władze z Villa Park intensywnie pracują nad kolejnymi ruchami kadrowymi, a jednym z priorytetów jest sprowadzenie nowego lewego obrońcy, który zwiększy rywalizację w zespole prowadzonym przez Unaia Emery’ego.

Jak poinformował w mediach społecznościowych Fabrizio Romano, bardzo bliski przenosin do drużyny The Villans jest Pervis Estupinan. Aston Villa osiągnęła już porozumienie z 28-letnim Ekwadorczykiem w sprawie warunków kontraktu indywidualnego. Sam zawodnik jest zdecydowany na powrót do Premier League, dlatego teraz klub z Birmingham musi jedynie uzgodnić warunki transakcji z jego obecnym pracodawcą – Milanem. Według dostępnych informacji negocjacje nie powinny jednak napotkać większych przeszkód. Pervis Estupinan miałby zastąpić Lucasa Digne’a w angielskiej drużynie.

Ceniony wahadłowy przywdziewa koszulkę wspomnianego wyżej włoskiego giganta od lipca 2025 roku, gdy przeniósł się na San Siro z Brighton & Hove Albion za 17 milionów euro. Dzięki wcześniejszym występom w Premier League nie potrzebowałby czasu na aklimatyzację w Anglii. W minionym sezonie 56-krotny reprezentant Ekwadoru rozegrał 22 mecze, zdobył jedną bramkę i zanotował jedną asystę. Jego kontrakt z Milanem obowiązuje do 30 czerwca 2030 roku, a serwis „Transfermarkt” wycenia bocznego defensora na około 12 milionów euro.

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