Manchester United szykuje jeszcze jeden transfer do środka pola. Nową gwiazdą na Old Trafford nie będzie natomiast Ayyoub Bouaddi, który okazuje się zbyt drogi.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Bouaddi celem Manchesteru United. Transfer w przyszłym roku?

Manchester United tego lata skupia się na przebudowie środka pola. Po odejściu Casemiro była mowa o minimum dwóch nowych zawodnikach do tej formacji. Wydawało się, że na Old Trafford trafi Ederson, ale na finiszu klub wycofał się z tego transferu. Sprowadził natomiast Andreya Santosa z Chelsea oraz Youriego Tielemansa z Aston Villi. Na tym nie koniec, bowiem Czerwone Diabły polują na jeszcze jednego środkowego pomocnika.

W ciągu ostatnich tygodni przymierzany do przeprowadzki na Old Trafford był Ayyoub Bouaddi, rewelacja trwających mistrzostw świata i jeden z najlepszych piłkarzy reprezentacji Maroka. Raptem 18-letni pomocnik zaprezentował olbrzymią dojrzałość i spokój, mimo stosunkowo niewielkiego doświadczenia.

Lille dostrzega, jak duże zainteresowanie wzbudza młody Marokańczyk, dlatego oczekuje za niego 100 milionów euro. Jednocześnie planuje zatrzymać go na jeszcze jeden sezon.

Manchester United oczywiście ma na celowniku Bouaddiego i chce go ściągnąć do siebie, ale nie jest w stanie zrobić tego w obecnym okienku. Wydał już sporo pieniędzy, dlatego postawi na kogoś tańszego. Temat transferu marokańskiego pomocnika może wrócić natomiast w przyszłym roku. Wówczas o gwiazdę Lille mają rywalizować też Real Madryt, Paris Saint-Germain czy Manchester City.

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