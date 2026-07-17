SSC Napoli zarzuciło sieć na reprezentanta Algierii

SSC Napoli może wybrać się na zakupy do Francji. Uwagę włoskiego klubu przyciągnął bowiem napastnik Olympique'u Marsylia, Amine Gouiri - dowiedział się Ekrem Konur.

Tiziano Ballabio / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Amine Gouiri celem transferowym SSC Napoli

SSC Napoli rozpoczyna nową erę pod wodzą Massimiliano Allegriego, który zastąpił Antonio Conte na stanowisku trenera zespołu Azzurrich. Klub spod Wezuwiusza jest aktywny podczas letniego okienka transferowego i zdążył już wykupić zawodników występujących wcześniej na zasadzie wypożyczenia – Rasmusa Hojlunda, Alissona Santosa oraz Vanję Milinkovicia-Savicia. Włoski gigant nie zamierza jednak kończyć letnich zakupów, ponieważ chce jeszcze bardziej zwiększyć rywalizację w składzie przed walką o kolejne trofea.

Jak poinformował w mediach społecznościowych Ekrem Konur, jednym z kandydatów do przenosin na Stadio Diego Armando Maradona jest Amine Gouiri. Napoli postrzega 27-krotnego reprezentanta Algierii jako ważne wzmocnienie ofensywy, jednak najpierw musi rozwiązać kwestię przyszłości Lorenzo Lukki. Dopiero po jego odejściu włoski klub będzie mógł skupić się na finalizacji rozmów z Olympique’iem Marsylia. Napastnik francuskiej drużyny jest wyceniany na około 30 milionów euro, dlatego taki transfer wiązałby się ze znacznym wydatkiem.

Amine Gouiri reprezentuje barwy wyżej wspomnianej Marsylii od stycznia 2025 roku, kiedy przeniósł się na Stade Velodrome ze Stade Rennes za niespełna 20 milionów euro. Wcześniej występował również w Olympique’u Lyon, którego jest wychowankiem. W minionym sezonie algierski gwiazdor rozegrał 28 spotkań, zdobył 11 bramek i zanotował 5 asyst. Jego kontrakt z marsylskim klubem obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku.

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