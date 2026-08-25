Ziółkowski czeka na transfer. W tym klubie grałby regularnie

Jan Ziółkowski lada moment powinien zmienić klub. Interesuje się nim Parma oraz Monza. Piotr Dumanowski na kanale Meczyki.pl zasugerował, w którym klubie miałby szansę na regularną grę.

Giuseppe Maffia/Alam Na zdjęciu: Jan Ziółkowski

Monza to klub, w którym Ziółkowski miałby miejsce w składzie

Jan Ziółkowski znalazł się na wylocie z AS Romy i nie jest to żadna niespodzianka. O tym, że przyszłość Polaka leży z dala od Rzymu, włoskie media pisały od dawna. Okno transferowe dobiega jednak końca, a były piłkarz Legii Warszawa wciąż nie zmienił barw. Niebawem ma się to zmienić.

Fabrizio Romano informował ostatnio, że Ziółkowski cieszy się zainteresowaniem wśród słabszych drużyn Serie A. W gronie potencjalnych kupców wymienił Monzę oraz Parmę. Problem w tym, że AS Roma oczekuje aż 25 milionów euro za reprezentanta Polski. Tylko jeden z nich proponuje transfer definitywny i są to „Gialloblu”. Z kolei zespół z Lombardii proponuje roczne wypożyczenie.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Piotr Dumanowski na kanale Meczyki.pl zasugerował, w jakim klubie Ziółkowski miałby szansę na regularną grę. Otóż jest nim Monza, która ma swoje problemy. Komentator Eleven Sports nie jest przekonany, czy w Parmie mógłby liczyć na podobną liczbę minut co w ekipie z Lombardii.

– Monza? Ich defensywa w meczu z Interem przyjęła 4 gole, grając w 2. połowie bardzo słabo. W Monzy Ziółkowski powinien mieć pewny plac. Co do Parmy, to byłaby lepsza opcja dla Romy, bo pewnie zaoferowałaby od razu wykup Ziółkowskiego. Parma ma fundusze, ale nie wiem, czy tam Janek grałby w pierwszym składzie – powiedział Piotr Dumanowski na kanale Meczyki.pl.

Ziółkowski w Romie gra od sierpnia tamtego roku. Łącznie ma na swoim koncie 23 spotkania i jednego gola.