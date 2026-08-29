Przed nami Derby Krakowa, czyli spotkanie Wisła - Wieczysta w ramach 6. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Początek rywalizacji o godzinie 17:30. Sprawdź składy na mecz Wisła - Wieczysta.

fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Mariusz Jop

Oficjalne składy na mecz Wisła – Wieczysta

Wisła Kraków i Wieczysta Kraków to beniaminkowie tegorocznego sezonu PKO BP Ekstraklasy. W sobotę (29 sierpnia) po raz pierwszy zmierzą się w bezpośrednim starciu w najwyższej klasie rozgrywkowej. Faworytem będzie gospodarz, czyli Biała Gwiazda, która zdecydowanie lepiej rozpoczęła kampanię ligową. Po pięciu rozegranych spotkaniach mają na swoim koncie siedem punktów. Dla porównania rywale tylko trzy po czterech meczach.

Obie drużyny prezentują ofensywny styl gry. Średnio strzelają dwie bramki na mecz, ale tyle samo, a nawet więcej w przypadku gości tracą goli. Na Synerise Arena zapowiada się więc emocjonujące widowisko. Mariusz Jop i Żeljko Kopić odkryli karty. Oto składy na mecz Wisła – Wieczysta.

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W składzie Wisły Kraków kibice nie zobaczą żadnych zmian. Wyjdzie dokładnie taka sama jedenastka, jak przed tygodniem w starciu z Pogonią Szczecin. Na murawie zobaczymy m.in. Elie Youana, Jordiego Sancheza, Marko Bozicia, Kacpra Dudę czy Juliusa Ertlthalera.

Jeśli chodzi o Wieczystą, w tym meczu debiutować będzie trener Żeljko Kopić. Jego wybory personalne różnią się trochę od tego, co widzieliśmy w poprzednich spotkaniach. Między słupkami stanie Cavlina, na lewej obronie zagra Pestka, a na prawej Fila. W środku pola pojawi się Christensen, a w ataku zobaczymy Lungoyia oraz debiutującego Efthymiosa Koulourisa, czyli byłego króla strzelców Ekstraklasy.

Składy na mecz Wisła Kraków – Wieczysta Kraków:

Wisła: Łubik – Giger, Uryga, Grujcić, Krzyżanowski – Duda, Igbekeme – Youan, Ertlthaler, Bozić – Sanchez

Wieczysta: Cavlina – Pestka, Milić, Wieteska, Fila – Christensen, Piazon, Maigaard – Lungoyi, Koulouris, Semedo