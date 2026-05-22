Conte dogadał się z Napoli. Szok w Serie A

Michael Barrett Boesen / Alamy Na zdjęciu: Antonio Conte - trener SSC Napoli

Conte odchodzi z Napoli

Antonio Conte w żadnym klubie nie spędził więcej niż trzy sezony. Najdłużej pracował w Juventusie, gdzie odpowiadał za wyniki w latach 2011-2014. Wydawało się, że w Napoli może zagrzać miejsca na dłuższy czas, ale tak się na pewno nie stanie. Kilka dni temu pojawiła się szokująca informacja, że włoski taktyk poinformował właściciela o chęci odejścia.

Nowe informacje w tej sprawie przekazał Fabrizio Romano. Ceniony dziennikarz potwierdził, że Conte pożegna się z Napoli wraz z zakończeniem sezonu. Klub miał dojść do porozumienia ze szkoleniowcem ws. rozwiązania kontraktu za porozumieniem stron. Oficjalne potwierdzenie ma pojawić się w mediach po spotkaniu z Udinese, który zakończy kampanię 2025/2026.

Conte pracował pod Wezuwiuszem od lipca 2024 roku. Już w pierwszym roku pracy sięgnął z Partenopei po mistrzostwo Włoch, wyprzedzając Inter Mediolan o jeden punkt. Do swojej kolekcji dodał także Superpuchar Włoch. Łącznie prowadził drużynę w 90 meczach, a jego bilans to 53 zwycięstwa, 19 remisów i 18 porażek.

Trudno przewidzieć, gdzie wyląduje 56-latek. Media łączą go z ponowną pracą w roli selekcjonera reprezentacji Włoch. Pojawiły się także doniesienia o powrocie do Juventusu. Nie wiadomo także, kto go zastąpi w Neapolu. Na ten moment faworytem wydaje się Maurizio Sarri.