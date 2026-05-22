Conte dogadał się z Napoli. Szok w Serie A

09:59, 22. maja 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Fabrizio Romano

Antonio Conte osiągnął porozumienie z Napoli ws. rozwiązania kontraktu. Włoski taktyk odchodzi z klubu na własne życzenie. W meczu z Udinese poprowadzi zespół ostatni raz - podaje Fabrizio Romano.

Antonio Conte - trener SSC Napoli
Obserwuj nas w
Michael Barrett Boesen / Alamy Na zdjęciu: Antonio Conte - trener SSC Napoli

Conte odchodzi z Napoli

Antonio Conte w żadnym klubie nie spędził więcej niż trzy sezony. Najdłużej pracował w Juventusie, gdzie odpowiadał za wyniki w latach 2011-2014. Wydawało się, że w Napoli może zagrzać miejsca na dłuższy czas, ale tak się na pewno nie stanie. Kilka dni temu pojawiła się szokująca informacja, że włoski taktyk poinformował właściciela o chęci odejścia.

Nowe informacje w tej sprawie przekazał Fabrizio Romano. Ceniony dziennikarz potwierdził, że Conte pożegna się z Napoli wraz z zakończeniem sezonu. Klub miał dojść do porozumienia ze szkoleniowcem ws. rozwiązania kontraktu za porozumieniem stron. Oficjalne potwierdzenie ma pojawić się w mediach po spotkaniu z Udinese, który zakończy kampanię 2025/2026.

Conte pracował pod Wezuwiuszem od lipca 2024 roku. Już w pierwszym roku pracy sięgnął z Partenopei po mistrzostwo Włoch, wyprzedzając Inter Mediolan o jeden punkt. Do swojej kolekcji dodał także Superpuchar Włoch. Łącznie prowadził drużynę w 90 meczach, a jego bilans to 53 zwycięstwa, 19 remisów i 18 porażek.

Trudno przewidzieć, gdzie wyląduje 56-latek. Media łączą go z ponowną pracą w roli selekcjonera reprezentacji Włoch. Pojawiły się także doniesienia o powrocie do Juventusu. Nie wiadomo także, kto go zastąpi w Neapolu. Na ten moment faworytem wydaje się Maurizio Sarri.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości