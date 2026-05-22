Górnik Zabrze poszedł śladem Lecha Poznań. Kibice bojkotują Superpuchar Polski

PZPN ma spory problem przed najbliższym Superpucharem Polski. Związek chce przenieść mecz do Wrocławia, co wywołało ogromną burzę. Fani Lecha Poznań zapowiedzieli już bojkot finału. Przegląd Sportowy Onet informuje, że dołączyli do nich kibice Górnika Zabrze.

Lech Poznań i Górnik Zabrze wywalczyli sobie prawo gry w Superpucharze Polski. Tradycyjnie mecz o trofeum pomiędzy zdobywcą mistrzostwa kraju, a krajowego pucharu rozpoczyna nowy sezon ligowy. Z reguły jest tak, że gospodarzem spotkania jest zwycięzca PKO BP Ekstraklasy. Jedyny wyjątkiem w ostatnich latach był finał w 2024 roku pomiędzy Jagiellonią Białystok a Wisłą Kraków.

Tegorocznym gospodarzem miał być Lech Poznań. Do pewnego czasu nic nie wskazywało na to, że wokół superpucharu ponownie zrobi się ogromna afera. PZPN podjął decyzję, że przeniesie mecz do Wrocławia na stadion Tarczyński Arena, co nie spodobało się nikomu.

Fani Lecha od razu zapowiedzieli bojkot. Teraz podobną drogą poszli kibice Górnika Zabrze. Z informacji Przeglądu Sportowego Onet wynika, że sympatycy Trójkolorowych poinformowali PZPN, że nie stawią się na meczu we Wrocławiu. W ten sposób związek stanął pod ścianą, ponieważ zapowiada się, że finałowe spotkanie o Superpuchar Polski odbędzie się przy pustych trybunach.

Kolejorz jedenaście razy grał w finale tych rozgrywek, ale tylko sześciokrotnie udało im się wygrać. Ostatni raz cieszyli się z trofeum w 2016 roku. W poprzedniej edycji przegrali decydujące starcie przed własną publicznością z Legią Warszawa (1:2). Dla porównania Górnik Zabrze wystąpił tylko w dwóch finałach, z których wygrał jeden w 1988 roku.