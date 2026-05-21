Lens sięgnie po Puchar Francji? Piątkowy typ dnia na finał Coupe de France

W piątek, 22 maja o godzinie 21:00 na Stade de France odbędzie się finałowe starcie Coupe de France, czyli Pucharu Francji. W szranki staną ekipy Lens oraz Nicei. Dla obu ekip będzie to zatem szansa na zdobycie krajowego trofeum kosztem hegemona z Paryża. Kto sięgnie po to trofeum? Zobacz moją analizę oraz propozycję kuponu na piątek!

RC Lens: Prawie trzy dekady oczekiwania i koniec?

Ekipa Les Sang-et-Or staje dziś przed szansą na zdobycie pierwszego w historii Pucharu Francji, a także wygranie pierwszego krajowego trofeum od mistrzostwa z sezonu 1997/1998. Drużyna trenera Pierre’a Sage’a notuje bardzo udaną kampanię, ponieważ ligowe zmagania zakończyła na drugiej pozycji, tracąc sześć punktów do PSG, a teraz powalczy o tryumf w krajowym pucharze. Od samego startu zmagań ekipa z tego niedużego, górniczego miasta dała się nam poznać jako zespół świetnie zorganizowany i wysoce skuteczny pod bramką rywala, ale zarazem ostrożny pod własną. Dowodzi temu jak choćby zwycięstwo 4-0 z Lyonem kończące sezon Ligue 1. Ewentualna wygrana w dzisiejszym meczu byłaby zatem piękną pieczęcią na bardzo udanym sezonie, a dla kibiców spełnieniem marzeń o trofeum.

OGC Nice: Gra na dwa fronty

Dla drużyny z Nicei nadchodzący mecz jest niezwykle istotny, lecz wcale nie stanowi zakończenia sezonu. Tak się bowiem składa, że w przyszłym tygodniu Les Aiglons rozegrają jeszcze baraż o utrzymanie w Ligue 1, w którym staną w szranki z próbującym wrócić do elity Saint-Etienne. Orlęta przed sezonem liczyły na ponowny awans do europejskich pucharów (w ubiegłej kampanii zajęły czwarte miejsce), lecz finalnie uplasowały się na barażowej, 16. pozycji, przez cały sezon regularnie zawodząc. Sporą bolączką tej drużyny okazała się gra w defensywie, na co dowodem jest aż 60 straconych goli w 34 ligowych meczach. Zespół trenera Claude’a Puela musi więc pamiętać, że poza dzisiejszym starciem do trofeum, czeka go dwumecz o być albo nie być w Ligue 1, co na pewno nie będzie dla niego atutem w żadnej z tych rywalizacji.

Co obstawiam?

W tym starciu wyraźnym faworytem będzie ekipa Lens. Jeśli weźmiemy pod uwagę całość sezonu, to zespół ten prezentował się niezwykle solidnie, czego nie sposób powiedzieć o Nicei, która regularnie gubiła cenne ligowe punkty. Na domiar złego, nie zapewniła ona sobie jeszcze dalszego bytu w elicie, dlatego musi dziś ważyć siły, by nie zabrakło ich na finał barażu, podczas gdy Lens może zagrać na sto dziesięć procent. Z tego powodu warto iść tutaj w stronę ekipy trenera Sage’a. W Superbet dostępny jest zakład na wygraną Lens, a także większą liczbę celnych strzałów oraz rzutów rożnych tej drużyny. Sądze, że Lens będzie stałym bywalcem pod bramką Nicei w tym meczu i powinno wypełnić wszystkie trzy warunki. Takie połączenie znajdziesz w zakładce Superbets, a kurs w przypadku takiego typu to 2.30. Warto uczynić więc z niego samodzielny kupon single.

