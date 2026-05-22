On poprowadzi Raków Częstochowa w przyszłym sezonie?! Szokujący scenariusz

Raków Częstochowa nie zdecydował jeszcze ws. przyszłości Dawida Kroczka. Trwają jednak poszukiwania nowego trenera. Meczyki.pl informują, że pod uwagę brany jest Dawid Szwarga.

Raków Częstochowa wciąż ma szanse, żeby skończyć sezon w TOP2, a co za tym idzie, awansować do el. Ligi Mistrzów. Potrzebują do tego jednak szczęścia i pomocy ze strony innych drużyn. Oprócz zwycięstwa w ostatnim meczu muszą liczyć na to, że Jagiellonia Białystok oraz Górnik Zabrze zgubią punkty. Jeśli tak się nie stanie, zagrają w el. Ligi Konferencji.

Znak zapytania przed startem nowego sezonu to posada trenera. Po porażce w finale Pucharu Polski pracę stracił Łukasz Tomczyk. Tymczasowo zastąpił go Dawid Kroczek, podpisując kontrakt do czerwca. Przyszłość 37-latka ma zostać omówiona po sezonie.

W międzyczasie trwają poszukiwania i rozmowy z innymi kandydatami. Tomasz Włodarczyk na kanale Meczyki.pl przekazał, że pod uwagę brany jest temat powrotu Dawida Szwargi. Przypomnijmy, że w przeszłości pracował już w klubie jako asystent Marka Papszuna, a także samodzielny szkoleniowiec w sezonie 2023/2024. Doprowadził wtedy Medalików do fazy grupowej Ligi Europy.

Dziennikarz dodał również, że inny polski trener był na rozmowach w klubie. Raków rozważa kandydaturę Tomasza Kaczmarka, który obecnie pracuje w NAC Breda, gdzie pełni funkcję asystenta. Samodzielnie prowadził m.in. Den Bosch, Lechię Gdańsk czy Fortunę Koeln.

Ostatnia kolejka w Ekstraklasie, podczas której rozstrzygną się losy sezonu dla Rakowa, odbędzie się w sobotę (23 maja). Medaliki zmierzą się przed własną publicznością z Arką Gdynia. Ekipa z Trójmiasta spadła z ligi.