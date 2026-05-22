Barcelona wybrała nowy cel transferowy. Cena to 60 milionów euro

Cristian Romero na liście Barcelony
Barcelona chce latem wzmocnić środek obrony. Według „Sportu” klub wybrał nowy priorytet transferowy. Jest nim Cristian Romero z Tottenhamu.
Deco miał przesunąć Argentyńczyka na pierwsze miejsce listy po tym, jak Barcelona zrezygnowała z tematu Alessandro Bastoniego. Sztab Hansiego Flicka zaakceptował taki ruch, bo Romero pasuje do profilu, którego szuka klub.
W Barcelonie cenią jego charakter, agresywny styl gry i przywództwo. Problemem pozostaje jednak cena. Tottenham oczekuje co najmniej 60 milionów euro, jeśli utrzyma się w Premier League.
Tottenham stawia warunki, Barcelona czeka
Barcelona nie chce płacić obecnej kwoty. Klub liczy, że sytuacja Tottenhamu oraz nastawienie samego zawodnika pozwolą obniżyć cenę. W grę może wejść także wymiana z dopłatą.
Istotne będzie zakończenie sezonu w Anglii. Tottenham walczy o utrzymanie, a wynik ostatniego meczu z Evertonem może wpłynąć na wycenę Romero. Barcelona zakłada, że obrońca i tak będzie gotowy do odejścia latem.
Relacje piłkarza z klubem mają być napięte. Romero leczy uraz kolana w Argentynie, w ośrodku swojego byłego klubu Belgrano, zamiast przebywać w Anglii w kluczowym momencie sezonu. To wywołało niezadowolenie części kibiców Tottenhamu.