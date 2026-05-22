Barcelona wybrała nowy cel transferowy. Cena to 60 milionów euro

Barcelona szuka wzmocnienia obrony i wytypowała główny cel. Według „Sportu” priorytetem Deco został Cristian Romero z Tottenhamu.

David Ribeiro / Alamy Na zdjęciu: Deco

Cristian Romero na liście Barcelony

Barcelona chce latem wzmocnić środek obrony. Według „Sportu” klub wybrał nowy priorytet transferowy. Jest nim Cristian Romero z Tottenhamu.

Deco miał przesunąć Argentyńczyka na pierwsze miejsce listy po tym, jak Barcelona zrezygnowała z tematu Alessandro Bastoniego. Sztab Hansiego Flicka zaakceptował taki ruch, bo Romero pasuje do profilu, którego szuka klub.

W Barcelonie cenią jego charakter, agresywny styl gry i przywództwo. Problemem pozostaje jednak cena. Tottenham oczekuje co najmniej 60 milionów euro, jeśli utrzyma się w Premier League.

Tottenham stawia warunki, Barcelona czeka

Barcelona nie chce płacić obecnej kwoty. Klub liczy, że sytuacja Tottenhamu oraz nastawienie samego zawodnika pozwolą obniżyć cenę. W grę może wejść także wymiana z dopłatą.

Istotne będzie zakończenie sezonu w Anglii. Tottenham walczy o utrzymanie, a wynik ostatniego meczu z Evertonem może wpłynąć na wycenę Romero. Barcelona zakłada, że obrońca i tak będzie gotowy do odejścia latem.

Relacje piłkarza z klubem mają być napięte. Romero leczy uraz kolana w Argentynie, w ośrodku swojego byłego klubu Belgrano, zamiast przebywać w Anglii w kluczowym momencie sezonu. To wywołało niezadowolenie części kibiców Tottenhamu.