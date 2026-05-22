AS Roma zagięła parol na skutecznego napastnika. Tanio nie będzie

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Vangelis Pavlidis

Vangelis Pavlidis celem transferowym Romy

AS Roma zamierza wzmocnić kilka pozycji podczas najbliższego letniego okienka transferowego. Trener ekipy Giallorossich – Gian Piero Gasperini – liczy na wsparcie ze strony klubowych włodarzy poprzez sprowadzenie nowych zawodników, którzy podniosą poziom rywalizacji w drużynie. Doświadczony szkoleniowiec szczególną uwagę zwraca na linię ataku, gdzie jego zdaniem wciąż brakuje odpowiedniej jakości. Władze rzymskiego potentata analizują więc rynek transferowy w poszukiwaniu skutecznego napastnika.

Jak poinformował Ekrem Konur, jednym z kandydatów do przeprowadzki na Stadio Olimpico jest Vangelis Pavlidis. 27-letni snajper na co dzień reprezentuje barwy Benfiki Lizbona i imponuje znakomitą formą na portugalskich boiskach. Jego świetna dyspozycja nie umknęła uwadze Romy, która myśli o złożeniu oferty za greckiego napastnika. Klauzula odstępnego zawarta w kontrakcie zawodnika wynosi aż 100 milionów euro, jednak wiele wskazuje na to, że lizboński gigant mógłby zaakceptować zdecydowanie niższą propozycję.

55-krotny reprezentant Grecji występuje w koszulce drużyny Orłów od lipca 2024 roku, kiedy przeniósł się na Estadio da Luz za 18 milionów euro z AZ Alkmaar. W trwającym sezonie rozegrał 53 spotkania, zdobył 30 bramek i zanotował 6 asyst. Nic więc dziwnego, że sytuację skutecznego napastnika monitorują również Aston Villa, Tottenham Hotspur oraz AC Milan. Kontrakt Pavlidisa z portugalskim klubem obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku.