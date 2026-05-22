Lech Poznań ma zagrać z wielkim klubem. Hit na Bułgarskiej

Lech Poznań jest w trakcie rozmów z FC Porto ws. rozegrania meczu towarzyskiego na stadionie przy ul. Bułgarskiej - informuje serwis Meczyki.pl. W portugalskim klubie gra aż trzech reprezentantów Polski: Oskar Pietuszewski, Jan Bednarek i Jakub Kiwior.

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Lecha Poznań

Lech Poznań może zagrać towarzysko z Porto na Bułgarskiej

Lech Poznań został mistrzem Polski w sezonie 2025/2026. Jest to drugi z rzędu tytuł wywalczony w Ekstraklasie. Latem ponownie powalczą o awans do Ligi Mistrzów, zaczynając eliminacje od 2. rundy. Warto dodać, że Kolejorz będzie rozstawiony w losowaniu. Szansa na fazę ligową elitarnych rozgrywek jest więc duża. Zanim nowa kampania na dobre się rozkręci, do Polski może przylecieć topowy klub.

Z informacji Dawida Dobrasza z serwisu Meczyki.pl wynika, że Lech Poznań prowadzi rozmowy z FC Porto ws. rozegrania towarzyskiego meczu. Spotkanie miałoby odbyć się na stadionie przy ul. Bułgarskiej. Nie jest to regularna praktyka, ponieważ Duma Wielkopolski bardzo rzadko gra sparingi przedsezonowe na własnym obiekcie. Dziennikarz zasugerował, że nic nie jest jeszcze przesądzone.

Porto cieszy się ogromną popularnością w Polsce. Nie trudno się domyślić, że wpływa na to fakt, że w klubie jest aż trzech reprezentantów Polski. O sile wyjściowej jedenastki stanowią Oskar Pietuszewski, Jan Bednarek i Jakub Kiwior. Smoki z Polakami w składzie zdobyli mistrzostwo kraju. W przyszłym sezonie zagrają więc w Lidze Mistrzów, a kibice będą mogli z bliska podziwiać czołową drużynę.

Na ten moment nie wiadomo, kto będzie trenerem Lecha Poznań w przyszłym sezonie. Niels Frederiksen ma na stole ofertę z Anglii. Zatrudnieniem szkoleniowca zainteresowany jest Watford. Decyzja duńskiego taktyka ma być znana w najbliższych dniach.