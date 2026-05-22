Juventus na łowach w Hiszpanii. Zdolny stoper przykuł uwagę

Antonio Saia / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

David Affengruber łączony z Juventusem

Juventus planuje dużą aktywność podczas najbliższego letniego okienka transferowego. Władze turyńskiego klubu liczą, że drużyna prowadzona przez Luciano Spallettiego zaprezentuje się zdecydowanie lepiej w następnym sezonie, a do tego konieczne będą odpowiednie wzmocnienia składu. Jedną z pozycji, na której ma zostać zwiększona rywalizacja, jest środek defensywy. Włoski gigant rozgląda się za nowym, solidnym stoperem i niewykluczone, że wybierze się po niego na hiszpański rynek transferowy.

Z informacji przekazanych przez serwis „Tutto Juve” wynika bowiem, iż Juventus zwrócił uwagę na Davida Affengrubera. 25-letni obrońca bardzo dobrze prezentuje się na boiskach La Ligi, czym przyciągnął zainteresowanie kilku czołowych europejskich klubów. Stara Dama będzie jednak musiała stawić czoła poważnej konkurencji, ponieważ sytuację Austriaka monitorują również Atletico Madryt, AC Milan oraz Manchester United. Według mediów potencjalna kwota tej transakcji mogłaby wynieść około 30 milionów euro.

Jednokrotny reprezentant Austrii na co dzień występuje w barwach Elche, do którego trafił w sierpniu 2024 roku na zasadzie wolnego transferu ze Sturmu Graz. W trwającej kampanii rozegrał 38 spotkań, zdobył jedną bramkę i zanotował dwie asysty w koszulce ekipy Los Franjiverdes. Kontrakt rosłego defensora z aktualnym pracodawcą obowiązuje do połowy 2027 roku, więc to jeden z ostatnich momentów na spieniężenie jego karty zawodniczej.