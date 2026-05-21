Juventus musiał zareagować. Kłótnia gwiazd zakończyła się karą

Juventus zamknął sprawę konfliktu między Manuelem Locatellim i Dusanem Vlahoviciem. Po nerwowej sytuacji z ostatniego meczu klub podjął decyzję, a piłkarze wyjaśnili wszystko między sobą.

Locatelli i Vlahović ukarani grzywną po kłóni

Juventus musiał zareagować po wydarzeniach z ostatniego spotkania z Fiorentiną. W trakcie przegranego meczu doszło do spięcia między Manuelem Locatellim i Dusanem Vlahoviciem. Nerwowa sytuacja nie przeszła bez konsekwencji.

Według informacji „Tuttosport” klub ukarał obu zawodników finansowo. Zarówno Locatelli, jak i Vlahović otrzymali grzywny w wysokości 40 tysięcy euro. To jednak nie zakończyło całej sprawy.

W środę w ośrodku treningowym Continassa piłkarze wyjaśnili konflikt. Pomocnik i napastnik przeprosili się nawzajem. Obaj zaakceptowali wyjaśnienia drugiej strony. W klubie temat uznano za zamknięty.

Juventus skupia się już na kolejnym ważnym wyzwaniu. Luciano Spalletti rozpoczął przygotowania do derbowego starcia z Torino. Do treningów wróciła większość zawodników. Z zespołem pracowali także Juan Cabal i Arkadiusz Milik, choć ich występ nadal wydaje się mało prawdopodobny.

Największą niewiadomą pozostaje sytuacja Khephrena Thurama. Francuz od kilku tygodni zmaga się z problemami fizycznymi i jego obciążenia są kontrolowane. Jeśli nie znajdzie się w wyjściowym składzie, największe szanse na grę obok Locatellego ma Koopmeiners. Możliwy jest też inny wariant z przesunięciem McKenniego do środka pola. Juventus chce zostawić za sobą ostatnie napięcia i skoncentrować się wyłącznie na derbach.