Juventus musiał zareagować. Kłótnia gwiazd zakończyła się karą

09:58, 21. maja 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Calciomercato

Juventus zamknął sprawę konfliktu między Manuelem Locatellim i Dusanem Vlahoviciem. Po nerwowej sytuacji z ostatniego meczu klub podjął decyzję, a piłkarze wyjaśnili wszystko między sobą.

Luciano Spalletti
Obserwuj nas w
SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Locatelli i Vlahović ukarani grzywną po kłóni

Juventus musiał zareagować po wydarzeniach z ostatniego spotkania z Fiorentiną. W trakcie przegranego meczu doszło do spięcia między Manuelem Locatellim i Dusanem Vlahoviciem. Nerwowa sytuacja nie przeszła bez konsekwencji.

Według informacji „Tuttosport” klub ukarał obu zawodników finansowo. Zarówno Locatelli, jak i Vlahović otrzymali grzywny w wysokości 40 tysięcy euro. To jednak nie zakończyło całej sprawy.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości

W środę w ośrodku treningowym Continassa piłkarze wyjaśnili konflikt. Pomocnik i napastnik przeprosili się nawzajem. Obaj zaakceptowali wyjaśnienia drugiej strony. W klubie temat uznano za zamknięty.

Juventus skupia się już na kolejnym ważnym wyzwaniu. Luciano Spalletti rozpoczął przygotowania do derbowego starcia z Torino. Do treningów wróciła większość zawodników. Z zespołem pracowali także Juan Cabal i Arkadiusz Milik, choć ich występ nadal wydaje się mało prawdopodobny.

Największą niewiadomą pozostaje sytuacja Khephrena Thurama. Francuz od kilku tygodni zmaga się z problemami fizycznymi i jego obciążenia są kontrolowane. Jeśli nie znajdzie się w wyjściowym składzie, największe szanse na grę obok Locatellego ma Koopmeiners. Możliwy jest też inny wariant z przesunięciem McKenniego do środka pola. Juventus chce zostawić za sobą ostatnie napięcia i skoncentrować się wyłącznie na derbach.