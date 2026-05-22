Z Manchesteru City do Barcelony? To byłby darmowy transfer

John Stones na radarze Barcelony

John Stones rozstanie się z Manchesterem City podczas najbliższego letniego okienka transferowego. Kontrakt 31-letniego stopera obowiązuje jedynie do 30 czerwca 2026 roku, a obie strony jakiś czas temu potwierdziły, że nie dojdzie do podpisania nowej umowy. To oznacza, iż doświadczony defensor już wkrótce rozpocznie nowy etap kariery. Perspektywa pozyskania tak renomowanego zawodnika bez konieczności płacenia kwoty odstępnego na pewno stanowi ogromną okazję rynkową dla największych klubów ze Starego Kontynentu.

Do tej pory 87-krotny reprezentant Anglii był łączony z takimi potęgami jak Bayern Monachium, Juventus, AC Milan czy Inter Mediolan. Niewykluczone jednak, że wszystkich konkurentów uprzedzi FC Barcelona. Jak poinformował w mediach społecznościowych Ekrem Konur, mistrzowie Hiszpanii rozważają podjęcie próby sprowadzenia angielskiego obrońcy. Warunkiem ewentualnego transferu miałaby być zgoda defensora na obniżenie wynagrodzenia względem tego, które inkasował podczas gry na Wyspach Brytyjskich.

John Stones występuje w barwach drużyny Obywateli od sierpnia 2016 roku, kiedy przeniósł się na Etihad Stadium z Evertonu za ponad 55 milionów euro. W obecnym sezonie rozegrał zaledwie 17 spotkań, spędzając na murawie 1066 minut. Doświadczony stoper nie zawsze może liczyć na miejsce w podstawowym składzie zespołu The Citizens. Przeprowadzka do Hiszpanii mogłaby dać mu szansę na regularniejsze występy oraz nowy impuls w karierze.