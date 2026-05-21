Inter planuje transfer reprezentanta Francji. Możliwa głośna wymiana

Manu Kone w orbicie zainteresowań Interu Mediolan

Inter Mediolan sięgnął w tym sezonie po mistrzostwo Włoch. Nerazzurri przez długi czas liczyli się w walce o Scudetto już rok wcześniej, jednak wtedy na ostatniej prostej lepsi okazali się piłkarze SSC Napoli. Cristian Chivu planuje latem wzmocnić środek pola, a jednym z głównych kierunków transferowych mają być gracze Serie A.

Włoskie media ponownie ożywiły temat potencjalnej wymiany między dwoma czołowymi klubami. Według „La Gazzetta dello Sport”, wraca koncepcja, w ramach której Davide Frattesi miałby trafić do Romy, a w drugą stronę powędrowałby Manu Kone. Na ten moment rozmowy znajdują się na wczesnym etapie.

Włoski gigant już w poprzednim roku próbował pozyskać Francuza. Za każdym razem jednak Roma skutecznie blokowała odejście swojego pomocnika. 25-latek dołączył do stołecznego klubu latem 2024 roku z Borussii Monchengladbach za 18 milionów euro. Obecnie jest wyceniany na na około 50 milionów euro.

W obecnym sezonie Kone rozegrał 36 spotkań, w których strzelił dwa gole i zanotował trzy asysty. Wysoka forma pomocnika nie umknęła również Didierowi Deschampsowi. Selekcjoner reprezentacji Francji powołał Kone na nadchodzące mistrzostwa świata w USA, Kanadzie i Meksyku. Trójkolorowi w fazie grupowej zmierzą się z Senegalem, Irakiem i Norwegią.