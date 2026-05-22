Vlahović pod lupą następnej angielskiej potęgi. Nie tylko Arsenal

08:28, 22. maja 2026 08:56, 22. maja 2026
Ernest Chalimoniuk
Dusan Vlahović może być dostępny za darmo w letnim okienku transferowym. Do walki o jego podpis dołączyła Chelsea - informuje brytyjski serwis Football Insider.

Nicolo Campo / Alamy Na zdjęciu: Dusan Vlahović

Chelsea obserwuje sytuację Dusana Vlahovicia

Dusan Vlahović ma ważny kontrakt z Juventusem tylko do 30 czerwca 2026 roku. Choć obie strony prowadzą rozmowy w sprawie przedłużenia umowy, to na ten moment trudno przewidzieć, czy negocjacje zakończą się powodzeniem. Jeśli nie dojdzie do osiągnięcia porozumienia, 26-letni napastnik już podczas najbliższego letniego okienka transferowego będzie mógł dołączyć do nowego klubu bez kwoty odstępnego, co z pewnością przyciągnie uwagę największych drużyn ze Starego Kontynentu.

W ostatnich miesiącach serbski gwiazdor był łączony z takimi gigantami jak Arsenal, FC Barcelona czy AC Milan. Jak poinformował brytyjski serwis „Football Insider”, do wyścigu o podpis Vlahovicia dołączyła również Chelsea. Londyńczycy uważnie monitorują sytuację skutecznego snajpera, widząc w nim potencjalnego następcę Liama Delapa. Władze klubu ze Stamford Bridge chcą wzmocnić linię ataku przed nowym sezonem, a 26-latek znajduje się wysoko na liście życzeń angielskiego potentata.

41-krotny reprezentant Serbii występuje w barwach zespołu Starej Damy od stycznia 2022 roku, kiedy to przeniósł się na Allianz Stadium z Fiorentiny za ponad 85 milionów euro. Od tamtej pory rozegrał łącznie 167 spotkań, zdobył 66 bramek i zanotował 16 asyst w koszulce Juventusu. Serwis „Transfermarkt” wycenia napastnika na około 35 milionów euro, dlatego perspektywa zakontraktowania go za darmo wydaje się dla Chelsea wyjątkowo atrakcyjna.

