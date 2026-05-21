Barcelona rusza po gwiazdę Serie A. To może być hit lata

FC Barcelona coraz mocniej pracuje nad letnimi transferami. Na radarze mistrzów Hiszpanii znalazł się piłkarz Juventusu, którego bardzo ceni trener Hansi Flick.

Barcelona szykuje głośny ruch. Flick wskazał swojego faworyta

FC Barcelona rozważa kolejne wzmocnienie defensywy przed nowym sezonem. Jak informuje dziennikarz Ekrem Konur, jednym z głównych celów transferowych katalońskiego klubu stał się Andrea Cambiaso z Juventusu. Wszechstronny włoski obrońca od dłuższego czasu znajduje się pod obserwacją Hansiego Flicka. Niemiec widzi w nim piłkarza idealnie pasującego do swojej koncepcji gry.

Według informacji przekazanych przez insidera, Barcelona przeprowadziła już wstępne rozmowy z otoczeniem zawodnika. Chociaż na razie nie doszło do oficjalnych negocjacji między klubami, klub z Turynu ma być otwarty na wysłuchanie ofert za 26-letniego reprezentanta Włoch.

Cambiaso uchodzi obecnie za jednego z najbardziej uniwersalnych defensorów w Serie A. Może występować zarówno na lewej, jak i prawej stronie obrony, a dodatkowo dobrze odnajduje się także wyżej ustawiony na boisku. Właśnie ta elastyczność ma szczególnie imponować Flickowi, który szuka zawodników potrafiących funkcjonować w kilku rolach taktycznych.

Jeszcze kilka miesięcy temu media informowały, że Juventus oczekiwał za piłkarza nawet 70 milionów euro. Zainteresowanie wykazywał wówczas Manchester City. Teraz sytuacja wygląda jednak inaczej. Jak podaje Konur, włoski klub jest gotowy rozmawiać o kwocie oscylującej w granicach 50 milionów euro.

Barca po zdobyciu mistrzostwa kraju chce utrzymać sportową przewagę nad Realem Madryt i już intensywnie pracuje nad budową kadry na kolejny sezon. Cambiaso ma być jednym z zawodników, którzy mogą odegrać ważną rolę w nowym projekcie budowanym przez byłego selekcjonera reprezentacji Niemiec.