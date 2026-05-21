Allegri wskazał cele. Milan szykuje mocne transfery

AC Milan pracuje nad letnimi wzmocnieniami i ma już konkretne cele na rynku transferowym. Massimiliano Allegri chce zmian, które mają pomóc drużynie wrócić do walki o największe trofea.

Allegri ma plan. Milan celuje w znane nazwiska

AC Milan nie zamierza czekać z budową kadry na nowy sezon. Według informacji włoskich dziennikarzy klub chce jasno odpowiedzieć na oczekiwania Massimiliano Allegriego. Włoski szkoleniowiec pozostaje centralną postacią projektu i ma poprowadzić zespół do powrotu na szczyt.

Priorytetem ma być środek pola. Jeśli Milan wywalczy awans do Ligi Mistrzów, pierwszym dużym ruchem ma zostać sprowadzenie Leona Goretzki. Niemiecki pomocnik ma opuścić Bayern Monachium po wygaśnięciu kontraktu. Klub chce też zatrzymać Lukę Modricia.

To nie koniec planów. Milan zamierza sprowadzić również nowego napastnika. Według „La Gazzetta dello Sport” wysoko na liście życzeń Allegriego znajdują się Goncalo Ramos z Paris Saint Germain i Dusan Vlahović z Juventusu. Serbski napastnik zbliża się do końca obecnej umowy z turyńskim klubem.

Równocześnie Milan przygotowuje się do ostatniej kolejki ligowego sezonu. Luka Modrić ma wrócić do środka pola i stworzyć duet z Adrienem Rabiotem. Do dyspozycji trenera wraca też Rafael Leao, ale według źródła Portugalczyk powinien rozpocząć spotkanie na ławce rezerwowych.

Milan chce zamknąć sezon i jednocześnie rozpocząć kolejny etap budowy zespołu. Letnie okno transferowe może pokazać, jak duży wpływ na przyszłość klubu będzie miał Allegri.