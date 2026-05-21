Como rusza po gwiazdy. Fabregas chce piłkarzy Juventusu, Barcelony i Benfiki

14:08, 21. maja 2026
Mateusz Bednarski
Źródło: Calciomercato

Como po awansie do europejskich pucharów musi przebudować skład przed nowym sezonem. Klub Cesca Fabregasa szuka wzmocnień, a na liście pojawiły się nazwiska piłkarzy z Juventusu, Barcelony i Benfiki.

Cesc Fabregas
Piero Cruciatti / Alamy Na zdjęciu: Cesc Fabregas

Fabregas chce zmian kadrowych w Como

Como szykuje się do intensywnego lata na rynku transferowym. Gra w europejskich pucharach oznacza nowe wymagania kadrowe. Według Calciomercato klub będzie musiał zgłosić do listy UEFA co najmniej czterech zawodników wyszkolonych we Włoszech. To wpływa na strategię budowy zespołu.

Jednym z głównych celów ma być Andrea Cambiaso z Juventusu. Problemem pozostaje cena. Turyński klub ma oczekiwać około 35 milionów euro za reprezentanta Włoch, którym interesują się także europejskie potęgi. Według źródła sytuację monitorują Manchester City i Barcelona.

Znacznie łatwiejsze do przeprowadzenia mogą okazać się inne ruchy. Como obserwuje Fabiano Parisiego z Fiorentiny oraz Lukę Pellegriniego z Lazio. Duże zainteresowanie wzbudza też Nicolo Cambiaghi. Cesc Fabregas ma uważać skrzydłowego za idealnego zawodnika do systemu 4-2-3-1.

Na liście życzeń znalazł się również Fabio Miretti z Juventusu. Klub analizuje też kandydatury Alessandro Marcandallego z Genoi i Pietro Comuzzo z Fiorentiny. Como nadal patrzy także na rynek hiszpański. Wśród obserwowanych zawodników jest Andres Cuenca – to środkowy obrońca Barcelony urodzony w 2007 roku, który przebywa obecnie na wypożyczeniu w Sportingu Gijon.

To nie koniec planów. Como nie traci z pola widzenia Andreasa Schjelderupa z Benfiki. Klub chce wykorzystać letnie okno, by zbudować kadrę gotową do gry na kilku frontach. Fabregas jasno pokazał, że po awansie ambicje Como wyraźnie wzrosły.