Raków Częstochowa – Arka Gdynia: typy, kursy, zapowiedź (23.05.2026)

Raków – Arka, typy bukmacherskie
Już w sobotę po raz ostatni w tym sezonie zobaczymy mecze PKO Ekstraklasy. W jednym ze spotkań zobaczymy starcie, w którym Raków Częstochowa przed własną publicznością zmierzy się z Arką Gdynia w ramach 34. kolejki. Medaliki mogą być już spokojne o grę w europejskich pucharach w przyszłym sezonie i będą chciały zakończyć rozgrywki mocnym akcentem przed własnymi kibicami. Zupełnie inne nastroje panują w obozie gości, ponieważ Arka Gdynia po sezonie pożegna się z PKO Ekstraklasą. Mimo różnicy sytuacji obu drużyn, ostatnie mecze sezonu często przynoszą sporo emocji i nieoczywistych rozstrzygnięć.
Ja uważam, że w tym starciu przynajmniej jeden z golkiperów zdoła zachować czyste konto. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – nie
Raków – Arka, ostatnie wyniki
Raków Częstochowa gra w kratkę. W pięciu ostatnich spotkaniach Medaliki odniosły trzy zwycięstwa (2:1 z Lechią Gdańsk, 2:0 z Koroną Kielce oraz 3:1 z Piastem Gliwice), a także poniosły dwie porażki (0:2 z Górnikiem Zabrze w finale Pucharu Polski i 0:2 z Jagiellonią Białystok).
Arka Gdynia natomiast prezentuje fatalną formę. Drużyna Dariusza Banasika w pięciu ostatnich spotkaniach zanotowała dwa remisy (1:1 z Lechem Poznań i 0:0 z Górnikiem Zabrze), a także poniosła aż trzy porażki (0:3 z Jagiellonią Białystok, 1:4 z Piastem Gliwice oraz 2:3 z Termaliką Nieciecza).
Raków – Arka, historia
Historia rywalizacji Rakowa Częstochowa z Arką Gdynia obejmuje zarówno spotkania na poziomie Ekstraklasy, jak i wcześniejsze pojedynki w niższych klasach rozgrywkowych. W ostatnich latach częściej lepszy bilans notował Raków, który dzięki dynamicznemu rozwojowi stał się jednym z czołowych zespołów w Polsce. Arka potrafiła jednak postawić trudne warunki i wielokrotnie udowadniała, że nie brakuje jej waleczności w starciach z faworytem. Dzięki temu mecze obu drużyn często były wyrównane i dostarczały kibicom sporo emocji.
Raków – Arka, kursy bukmacherskie
Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem sobotniej rywalizacji jest Raków Częstochowa. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.38. W przypadku zwycięstwa Arki Gdynia natomiast sięga nawet 8.40.
Raków – Arka, kto wygra?
Raków – Arka, przewidywane składy
Raków Częstochowa: Trelowski – Tudor, Racovitan, Svarnas – Ameyaw, Kochergin, Bulat, Silva – Makuch, Brunes, Pieńko
Arka Gdynia: Grobelny – Zator, Szota, Marcjanik, Gojny – Nguiamba, Jakubczyk – Kocyła, Kerk, Kubiak – Gutkovskis
Raków – Arka, transmisja meczu
Spotkanie Raków Częstochowa – Arka Gdynia obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Canal+ Live 4. Ponadto rywalizację możesz śledzić również w usłudze Canal+ Online.
