Były trener Barcelony zastąpi Conte? Ogromne zamieszanie wokół Napoli

Antonio Conte zaskoczył swoją nieobecnością na treningu Napoli po porażce z Bolonią. Według "Repubbliki" klub tłumaczy przerwę jako zaplanowany odpoczynek trenera, choć wokół sytuacji narasta niepokój.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Antonio Conte

Napoli uspokaja, ale w kuluarach rośnie napięcie ws. Conte

Antonio Conte nie poprowadził pierwszego treningu Napoli po porażce z Bolonią. Zajęciom dowodził Stellini, co zdziwiło kibiców i obserwatorów. Klub szybko zaznaczył, że nieobecność pierwszego trenera była ustalona wcześniej i wynikała z potrzeby odpoczynku. Według „Repubbliki” trener ma wrócić do pracy 17 listopada.

Napoli przekonuje, że Conte potrzebuje kilku dni, aby odzyskać energię. De Laurentiis wysłuchał jego ostrej reakcji po meczu z Bolonią. Po rozmowie telefonicznej obaj zdecydowali o krótkiej przerwie. Mimo to pojawia się wątpliwość. Takie zachowanie nie jest typowe dla Conte. Zwykle wykorzystuje on wolne chwile na dodatkową pracę i budowanie formy drużyny.

„Repubblica” zwraca uwagę, że słowa trenera po meczu nie zostały dobrze przyjęte w szatni. Zapowiedział wówczas, że nie zamierza towarzyszyć drużynie, która jego zdaniem traci zbyt wiele spotkań. Na początku przyszłego tygodnia ma dojść do rozmowy zawodników z trenerem, aby wyjaśnić nieporozumienia i ustalić kierunek działania.

Dziennikarze podkreślają, że ewentualne odejście Conte to raczej temat nieprawdopodobny, ale nie można go całkowicie wykluczyć. De Laurentiis przebywa za granicą i nie chce myśleć o alternatywach. Mimo to pojawiło się nazwisko Xaviego. Hiszpan pozostaje bez klubu po odejściu z Barcelony latem 2024 roku. Włoskie media wymieniają go jako potencjalnego kandydata, jeśli sytuacja Conte miałaby się skomplikować.

Zobacz również: Mbappe wybrał przyszłego trenera Realu. O tym marzy