Mbappe wybrał przyszłego trenera Realu. O tym marzy

ZUMA Press, Inc ./ Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Mbappe chce powrotu Zinedine’a Zidane’a

Zinedine Zidane od miesięcy czeka na właściwy moment, żeby wrócić do pracy. Planem szkoleniowca było objęcie reprezentacji Francji po zakończeniu mundialu w 2026 roku, jednak Real Madryt wciąż pozostaje dla niego szczególnym miejscem.

Jak podaje „El Nacional” Kylian Mbappe chce przekonać Francuza do powrotu na ławkę trenerską na Santiago Bernabeu. Napastnik Królewskich zawsze podkreślał, że Zidane jest jego idolem, a wizja współpracy z nim działa na niego niezwykle motywująco.

Według hiszpańskich mediów 53-latek jest w stałym kontakcie z częścią piłkarzy Realu, również z Mbappe. Obecność gwiazdora w klubie może przekonać go do powrotu. Byłoby to wyjątkowe połączenie, które mogłoby pomóc w wywalczeniu kolejnych trofeów dla Los Blancos.

Jednocześnie Xabi Alonso ma za sobą trudne tygodnie. Mimo dobrych wyników w lidze w klubie mówi się o chłodnych relacjach z częścią szatni. Niektórzy zawodnicy uważają, że jego metody są zbyt rygorystyczne. Z kolei Zidane słynie z umiejętności zarządzania gwiazdami i tworzenia atmosfery, w której piłkarze czują się swobodnie.

Zobacz także: Real ma problem z Rodrygo. Nastąpił zwrot akcji ws. transferu