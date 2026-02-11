Bologna ze Skorupskim odpadła! Dwóch Polaków w półfinale Pucharu Włoch

23:14, 11. lutego 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Goal.pl

Łukasz Skorupski i Bologna odpadli z Pucharu Włoch. W ćwierćfinale lepsze okazało się Lazio, wygrywając po rzutach karnych. W grze o trofeum pozostali jednak Nicola Zalewski (Atalanta) i Piotr Zieliński (Inter Mediolan).

Łukasz Skorupski
LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Łukasz Skorupski

Bologna odpadła po karnych. Pary półfinałowe Pucharu Włoch

Łukasz Skorupski i spółka nie obronią Pucharu Włoch. Po niespodziewanym zwycięstwie w 2025 roku teraz zakończyli udział w turnieju na etapie ćwierćfinału. W środę (11 lutego) przegrali z Lazio po serii rzutów karnych. W regulaminowym czasie gry był remis (1:1).

Pierwsza bramka w meczu padła w 30. minucie, a na prowadzenie wyszła Bologna. Na listę strzelców po stronie gospodarzy wpisał się Santiago Castro, który najlepiej zachował się w polu karnym po dośrodkowaniu z rzutu rożnego Nikoli Moro. Rossoblu nie cieszyli się długo z jednobramkowej przewagi. Trzy minuty po wznowieniu gry w drugiej połowie Lazio doprowadziło do wyrównania. Gola na (1:1) zdobył Tijjani Noslin, który pojawił się na boisku chwilę przed końcem pierwszej części, zastępując Pedro. Holender otrzymał podanie w pole karne od Fisayo Dele-Bashiru i pokonał Łukasza Skorupskiego strzałem z bliskiej odległości.

O losach rywalizacji musiał przesądzić konkurs rzutów karnych. W serii jedenastek skuteczniejsi byli rzymianie. Po stronie Bologni karnego nie wykorzystali Lewis Ferguson i Riccardo Orsolini. W efekcie to Lazio awansowało do półfinału i powalczy o triumf w Pucharze Włoch.

Bologna 1:1 Lazio k.1:4 (30′ Castro – 48′ Noslin)

Od półfinału zasady awansu w Pucharze Włoch ulegają zmianie. Teraz drużyny, aby wyłonić zwycięzcę, będą musiały rozegrać dwumecz. Dokładne daty nie zostały jeszcze ustalone, ale wiadomo, że pierwsze mecze odbędą się w dniach 3-5 marca, a rewanże 21-23 kwietnia. Tytułu wywalczonego przed rokiem nie obroni Bologna z Łukaszem Skorupskim w składzie. W półfinale zagra za to dwóch innych reprezentantów Polski: Nicola Zalewski (Atalanta) oraz Piotr Zieliński (Inter Mediolan).

Pary półfinałowe Pucharu Włoch:

  • Lazio vs Atalanta
  • Inter vs Como

