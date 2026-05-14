Xabi Alonso wstrzymał decyzję. Jeden klub zmienia wszystko

Xabi Alonso wciąż nie podjął decyzji o swojej przyszłości. Hiszpan zwleka z odpowiedzią Chelsea, ponieważ liczy na możliwość pracy w Liverpoolu. Wieści ujawnił Sky Sports.

Liverpool znów pojawia się w planach Xabiego Alonso. Chelsea ma problem

Xabi Alonso pozostaje jednym z najgorętszych nazwisk na rynku trenerskim, jednak wszystko wskazuje na to, że były pomocnik Realu Madryt i Liverpoolu nie zamierza podejmować pochopnej decyzji. Jak informuje Sky Sports, hiszpański szkoleniowiec nie jest przekonany do objęcia Chelsea, ponieważ wciąż liczy na możliwość przejęcia Liverpoolu.

Londyński klub od dłuższego czasu traktuje Xabiego Alonso jako priorytetowego kandydata do objęcia stanowiska menedżera. Według informacji źródła Chelsea była gotowa szybko dopiąć rozmowy z Hiszpanem. Niemniej trener celowo wstrzymuje ostateczną odpowiedź. Powodem ma być jego duże przywiązanie do Liverpoolu, gdzie spędził pięć sezonów jako zawodnik i zdobył status jednego z ulubieńców kibiców.

Sytuacja Arne Slotha w ekipie z Anfield Road nie jest obecnie stabilna. Chociaż właściciele klubu deklarują cierpliwość wobec obecnego szkoleniowca, to coraz częściej pojawiają się głosy niezadowolenia ze strony fanów. To właśnie dlatego nazwisko Xabiego Alonso regularnie przewija się w mediach jako potencjalnego następcy Holendra.

Sky Sports twierdzi natomiast, że The Blues nie zamierzają czekać bez końca. Klub chciałby zatrudnić nowego menedżera jeszcze przed mundialem, dlatego przygotowano także listę alternatywnych kandydatów. Znajdują się na niej między innymi Andoni Iraola z Bournemouth, Oliver Glasner z Crystal Palace, Filipe Luis oraz Marco Silva z Fulham.

Co ciekawe, również Liverpool ma pewne wątpliwości dotyczące Xabiego Alonso. Ostatnia wyciekły wieści, że klub z Anfield Road kilka dni temu miał zwrócić się do przedstawicieli Królewskich z prośbą o dodatkowe informacje dotyczące pracy hiszpańskiego szkoleniowca. Wszystko wskazuje więc na to, że przyszłość młodego trenera będzie jednym z najważniejszych tematów letniego okna.