FC Porto skomentowało potencjalny transfer Lewandowskiego

10:07, 14. maja 2026
Mateusz Bednarski
Źródło: A Bola

Robert Lewandowski został niespodziewanie połączony z FC Porto w ostatnich dniach. Andre Villas Boas bardzo szybko odniósł się jednak do tych plotek i jasno dał do zrozumienia, że transfer gwiazdy Barcelony jest nierealny.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski nie trafi do FC Porto

FC Porto w ostatnich dniach znalazło się w centrum transferowych spekulacji po informacjach łączących klub z Robertem Lewandowskim. Portugalskie media sugerowały, że obecność kilku polskich zawodników w drużynie mogłaby zwiększyć szanse na sensacyjny ruch. Andre Villas Boas postanowił jednak szybko odnieść się do całej sprawy i ostudził wszelkie oczekiwania kibiców.

Prezes FC Porto przyznał, że samo łączenie klubu z jednym z najlepszych napastników świata jest dla działaczy powodem do dumy. Jednocześnie wyraźnie zaznaczył, że możliwości finansowe portugalskiego zespołu nie pozwalają nawet myśleć o takim transferze. – To dla nas powód do dumy, że FC Porto jest łączone z legendą futbolu, jaką jest Lewandowski. Koszty związane z zawodnikiem takiego formatu są jednak poza zasięgiem FC Porto – powiedział Villas Boas cytowany przez „A Bola”.

Portugalczyk przypomniał również, że obecnie w kadrze FC Porto znajduje się już trzech polskich piłkarzy, co wzbudza spore zainteresowanie mediów i kibiców. Mimo tego działacz ponownie podkreślił, że sprowadzenie Lewandowskiego pozostaje całkowicie nierealne. – Mamy w drużynie trzech Polaków, którzy są obecnie wielką atrakcją, ale piłkarz taki jak Lewandowski jest całkowicie poza finansowymi możliwościami FC Porto – dodał prezes portugalskiego klubu.

Wypowiedź Villas Boasa praktycznie zamknęła temat możliwego transferu kapitana reprezentacji Polski do Portugalii. Lewandowski ma kontrakt z Barceloną jedynie do końca czerwca. Jego przyszłość wciąż jest niejasna.