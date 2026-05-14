FC Porto skomentowało potencjalny transfer Lewandowskiego

Robert Lewandowski został niespodziewanie połączony z FC Porto w ostatnich dniach. Andre Villas Boas bardzo szybko odniósł się jednak do tych plotek i jasno dał do zrozumienia, że transfer gwiazdy Barcelony jest nierealny.

FC Porto w ostatnich dniach znalazło się w centrum transferowych spekulacji po informacjach łączących klub z Robertem Lewandowskim. Portugalskie media sugerowały, że obecność kilku polskich zawodników w drużynie mogłaby zwiększyć szanse na sensacyjny ruch. Andre Villas Boas postanowił jednak szybko odnieść się do całej sprawy i ostudził wszelkie oczekiwania kibiców.

Prezes FC Porto przyznał, że samo łączenie klubu z jednym z najlepszych napastników świata jest dla działaczy powodem do dumy. Jednocześnie wyraźnie zaznaczył, że możliwości finansowe portugalskiego zespołu nie pozwalają nawet myśleć o takim transferze. – To dla nas powód do dumy, że FC Porto jest łączone z legendą futbolu, jaką jest Lewandowski. Koszty związane z zawodnikiem takiego formatu są jednak poza zasięgiem FC Porto – powiedział Villas Boas cytowany przez „A Bola”.

Portugalczyk przypomniał również, że obecnie w kadrze FC Porto znajduje się już trzech polskich piłkarzy, co wzbudza spore zainteresowanie mediów i kibiców. Mimo tego działacz ponownie podkreślił, że sprowadzenie Lewandowskiego pozostaje całkowicie nierealne. – Mamy w drużynie trzech Polaków, którzy są obecnie wielką atrakcją, ale piłkarz taki jak Lewandowski jest całkowicie poza finansowymi możliwościami FC Porto – dodał prezes portugalskiego klubu.

Wypowiedź Villas Boasa praktycznie zamknęła temat możliwego transferu kapitana reprezentacji Polski do Portugalii. Lewandowski ma kontrakt z Barceloną jedynie do końca czerwca. Jego przyszłość wciąż jest niejasna.