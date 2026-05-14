Perez wprost o kontrakcie dla Viniciusa Jr. Real ma plan

Vinicius Junior wciąż nie przedłużył kontraktu z Realem Madryt, lecz w klubie nie widać żadnego niepokoju. Florentino Perez podczas głośnego wywiadu dla „La Sexta” jasno zasugerował, że przyszłość Brazylijczyka pozostaje bezpieczna.

Perez uspokaja w sprawie Viniciusa

Real Madryt w ostatnich dniach żyje nie tylko tematami sportowymi, ale również sprawami dotyczącymi przyszłości największych gwiazd drużyny. Florentino Perez po ogłoszeniu przedterminowych wyborów na stanowisko prezesa udzielił obszernego wywiadu, w którym odniósł się między innymi do sytuacji Viniciusa Juniora. Wokół Brazylijczyka od miesięcy pojawiają się spekulacje dotyczące nowego kontraktu, jednak szef Królewskich wyraźnie tonował nastroje.

Perez podkreślił, że Vinicius nadal pozostaje jednym z najważniejszych zawodników całego projektu sportowego Realu Madryt. Prezes przypomniał także o sukcesach osiągniętych przez skrzydłowego w ostatnich sezonach. – Vinicius jest jednym z wielkich piłkarzy, których ma Real Madryt. Wygrał dwie ostatnie edycje Ligi Mistrzów – powiedział Perez podczas rozmowy z Josepem Pedrerolem.

Najważniejsza deklaracja dotyczyła jednak samego kontraktu Brazylijczyka. Perez jasno dał do zrozumienia, że klub nie zamierza działać pod presją czasu. – Nie ma pośpiechu przy przedłużaniu jego kontraktu. Mamy cały sezon, aby o tym rozmawiać – przyznał prezes Realu Madryt. Jednocześnie zaznaczył, że bezpośrednimi negocjacjami zajmuje się pion sportowy klubu, a nie on osobiście.

W trakcie wywiadu Perez odniósł się również do Kyliana Mbappe, którego określił obecnie najlepszym piłkarzem drużyny. Prezes Królewskich przypomniał, że Francuz zdobył Złotego Buta i bardzo dobrze odnalazł się w Madrycie. Mimo tych słów jasno podkreślił jednak, że Vinicius nadal pozostaje jednym z liderów zespołu i kluczową postacią w planach Realu na kolejne lata.