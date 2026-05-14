Jagiellonia zrobiła wielki krok. Siemieniec powiedział wprost

fot. Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Adrian Siemieniec

Adrian Siemieniec po spotkaniu Raków – Jagiellonia

Jagiellonia Białystok wykonała bardzo ważny krok w walce o czołowe miejsca w PKO BP Ekstraklasie. Drużyna prowadzona przez Adriana Siemieńca wygrała na wyjeździe z Rakowem Częstochowa w zaległym meczu i znacząco poprawiła swoją sytuację w tabeli. Po spotkaniu trener Żółto-czerwonych nie ukrywał zadowolenia z postawy zespołu. Chociaż przyznał, że jego drużyna musiała dostosować się do bardzo trudnych warunków gry.

Szkoleniowiec Jagiellonii w trakcie pomeczowej konferencji prasowej podkreślił, że był to jeden z najbardziej wymagających meczów w ostatnich tygodniach. – To było bardzo ważne i bardzo trudne spotkanie. Osiągnęliśmy zwycięstwo w trochę inny sposób niż ten, do którego przyzwyczailiśmy – zaznaczył Siemieniec w trakcie wypowiedzi dla dziennikarzy.

Trener zwrócił uwagę przede wszystkim na intensywny pressing Rakowa, który momentami odbierał jego zespołowi kontrolę nad spotkaniem. Jagiellonia musiała częściej grać długimi podaniami i skupić się na defensywie oraz organizacji gry bez piłki. Zdaniem szkoleniowca Białostoczan właśnie elastyczność i odpowiedzialność drużyny okazały się kluczowe dla końcowego sukcesu.

– Dwa lata doświadczeń związanych z graniem co trzy dni nauczyły nas funkcjonować w takich scenariuszach i spotkaniach jak to dzisiejsze. Mój zespół pokazał dużo poświęcenia, spójności, determinacji, konsekwencji i dyscypliny. Raków stworzył swoje sytuacje, ale ciężko pracowaliśmy, aby maksymalnie utrudnić im dochodzenie do okazji. Czasami broniliśmy się jakością, czasami ilością, a czasami pomogło nam piłkarskie szczęście – wyjaśnił trener.

– Nie będę się zastanawiał, czy taka twarz zespołu komuś się podobała, czy nie. Na tym etapie rozgrywek liczą się przede wszystkim punkty. Oczywiście chcemy grać lepiej w piłkę i będziemy nad tym pracować, ale zawsze przyjemniej wyciąga się wnioski po zwycięstwach – uzupełnił Siemieniec.

Jagiellonia swój kolejny mecz rozegra już w niedzielę. Zmierzy się wówczas w roli gościa z GieKSą Katowice. Mecz zacznie się o godzinie 14:45.