Real Madryt naciska na UEFA ws. Barcelony. Podejmie kolejny krok

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Real Madryt wyśle do UEFA specjalny raport ws. Negreiry

Florentino Perez podczas konferencji prasowej poświęconej przedterminowym wyborom w Realu Madryt odniósł się także do sprawy Negreiry. Prezes Królewskich stwierdził, że UEFA powinna zareagować na działania Barcelony. Zapowiedział również przygotowanie specjalnego dokumentu liczącego 500 stron.

Perez przekonywał, że europejska federacja nie może ignorować całej sytuacji. – UEFA zajmie się sprawą Negreiry, ponieważ nie może pozwolić na coś takiego w najważniejszych rozgrywkach piłkarskich w Europie – powiedział prezes Realu Madryt. Dodał także, że jego klub zamierza walczyć z tym, co określa jako korupcję systemową.

Według dziennika „AS” Real Madryt uważa, że UEFA może skorzystać z przepisów dyscyplinarnych i wykluczyć klub z europejskich rozgrywek na jeden sezon. Regulamin daje federacji możliwość podjęcia działań wobec drużyny podejrzewanej o wpływanie na wyniki spotkań. Klub z Madrytu jest przekonany, że zapis może mieć zastosowanie także w sprawie Barcelony.

Inaczej sytuację oceniają jednak źródła związane z UEFA. Według informacji przekazanych przez „SPORT” europejska federacja traktuje sprawę Negreiry jako problem krajowy. UEFA ma obserwować rozwój wydarzeń, lecz obecnie nie planuje podejmowania sankcji sportowych wobec Barcelony. Florentino Perez mimo to chce wykorzystać temat jako ważny element swojej kampanii wyborczej.